Najneobičnije metode odvikavanja od pušenja: Lepljiva traka i štipaljka

Svako ko je probao ili uspeo da ostavi cigarete, zna koliko proces prekidanja nikotinske zavisnosti može da bude mukotrpan.

Flasteri, hipnoza, knjige neke su od standardnih metoda, ali ako one ne funkcionišu, možda ćete upotrebiti maštu. Čitaoci Gardijana otkrivaju nesvakidašnje metode koje su im pomogle da prestanu da puše.

Popijte čašu vode kad vam se traži da zapalite cigaretu

„Pušio sam između 10 i 20 cigareta dnevno, ali konačno sam prestao pre 11 godina. Dok odem u kuhinju, natočim vodu i popijem vrhunac želje je uglavnom već prošao. Takođe mi je pomoglo kad sam shvatio da želja za cigaretama može da izbledi. Prve tri nedelje su bile najteže“, Majkl, umetnik iz Škotske.

Svaki dan jedna cigareta manje

„Rešio sam da prestanem postepeno, svaki dan jedna cigareta manje. Birao sam da pušim u trenucima kad sam znao da će mi najmanje prijati. Pušio sam 40 cigareta dnevno ali za šest nedelja sam spao na jednu dnevno, a zatim sam pušio jednu svaki drugi dan. Dozvolio sam sebi da ostanem na tome neko vreme. Kad sam jedan dan zaboravio kad sam popušio poslednju cigaretu, shvatio sam da sam potpuno odustao“, anonimni čitalac iz Londona.

Istuširajte se

„Pušio sam 40 cigareta dnevno od svoje petnaeste godine. Ovo su neki moji saveti za prestajanje. 1) Prepoznajte okidače koji u vama izazivaju želju za pušenjem i znajte da će ta želja proći u roku od dva minuta. Jedan od mojih najvećih okidača je bilo otvaranje prozora na kolima, jer sam stalno otvarao prozor kako bih tresao pepeo napolje. 2) Ako vam se baš traži cigareta, istuširajte se – tu neće biti nikakvih okidača jer je nemoguće pušiti pod tušem. 3) Opuštajuće masaže pomažu. Uspeo sam da prestanem da pušim iz prve, tad sam imao 46 godina“, Endru, grafički dizajner iz Pik Distrikta.

Muž mi je obećao flašu vina ako prestanem na godinu dana

„Oduvek sam želela da probam legendarno francusko vino Romane-Konti. Muž mi je 1991. godine obećao da će mi kupiti flašu tog vina ako prestanem da pušim na godinu dana. Kad god bih se osećala loše reči Romane-Konti bi me oraspoložile. Nakon šest meseci, na aerodromu Šarl de Gol naišla sam na jednu flašu koja je u to vreme koštala isto onoliko koliko sam ja godišnje trošila na cigarete. Tada mi je muž rekao da će popiti to vino preda mnom, a meni neće dati ni kapi ako još jednom zapalim cigaretu. Na kraju te godine pili smo ga zajedno i bilo je predivno. U narednim godinama jednom godišnje smo jeli u restoranu sa tri mišelinove zvezdice i to od para koje bih inače potrošila na cigarete. Poenta je naći nešto što želite više od cigareta“, Lin, inženjerka u penziji iz Folkstona.

Natopio sam cigarete vodom i sapunom

„Bacite cigarete ona kako treba. Ja sam svoje natopio vodom i sapunom. Ako ih samo bacite u kantu sa sve paklicom, sigurno ćete u nekom trenutku rešiti da ih izvadite. Prve dve nedelje sam na ruci kojom sam obično držao cigaretu pisao broj dana koji je prošao od poslednjeg puta kad sam pušio. Bio je to dobar način da me podseti koliko sam napredovao“, anonimni čitalac iz Sarija.

Popušio sam 40 cigareta jednu za drugom

„Jednog jutra 1981. sam krenuo na posao, tada su vozovi još imali odeljke za pušače, ali ja nisam uspeo da uđem ni u jedan, a nisam imao ni cigareta. Umirao sam od želje da popušim cigaretu i postalo mi je gadno što to meni toliko znači i što sam toliko zavisan. Odlučio sam da kupim 40 100s cigareta i da ih pušim jednu za drugom dok mi se ne ogade. I upalilo je, od tada više nisam pušio“, anonimni čitalac iz Londona, prenosi Danas.rs.

Držanje štipaljke je iznenađujuće prijatno

„Bio sam težak pušač, motao sam cigarete preko dvadeset godina i prestao sam pre oko godinu dana. Za mene je to bio ritual, i zato sam se stalno vraćao cigaretama iako sam se otarasio hemijske zavisnosti. Drvene štipaljke su mi dosta pomogle, sličnog su oblika i težine kao cigareta i kad god bi mi se pripušilo uzeo bih jednu štipaljku i držao bih je u ruci, bilo je iznenađujuće prijatno. Nekad sam ih i grickao i to mi je još više pomagalo. Uvek sam imao nekoliko komada u džepu“, anonimni čitalac, iz Londona.

Oblepite posudu s duvanom lepljivom trakom

„Umotajte paklicu ili posudu za duvan u nekoliko slojeva lepljive trake. Biće vam jako teško da dođete do duvana, ali neće biti nemoguće. Ovo je bio najbolji način da kontrolišem paniku koja me uhvati kad ne mogu da pušim, i pomagalo mi je da odložim želju za cigaretom. Prestao sam da pušim pre deset godina, ali i dalje mi je tu negde ta oblepljena kutija duvana“, Džejms, psiholog iz Škotske.

Prao sam zube posle svakog obroka da bih sprečio želju

„Kod mene se želja za cigaretom uvek javljala posle obroka, sve dok nisam shvatio da je pranje zuba odmah posle jela činilo da ta želja nestane. Inače nikad nisam pušio posle pranja zuba pred spavanje, tako da je ovo pranje zuba posle jela dosta pomoglo“, Havijer, istraživač iz Svonsija.

Počela sam da slikam po kamenčićima

„Nakon više decenija bezuspešnog pokušavanja da prestanem da pušim, odlučila sam da počnem sa slikanjem po kamenčićima, shvatila sam da ako držim četkicu u ruci ne mogu da držim cigaretu. Pokazalo se kao veoma uspešno. Trebalo mi je oko tri dana da me prođe želja, i evo već tri godine nisam popušila ni jednu jedinu cigaretu. Ponekad častim sebe novcem koji sam uštedela od kako sam prestala da kupujem cigarete. I da, moj hobi je sada prerastao u slikanje na platnu“, Elejn, penzionerka iz Grčke.

Sklopite pakt sa prijateljem kako biste zajedno prestali

„Proverite da li su vam ostale neke zaboravljene paklice u kući ili u autu i počnite da razmišljate o tome šta ćete sve moći da radite i u čemu ćete moći da uživate kad prestanete da pušite. Ja sam razmišljala o tome kako ću moći da se popnem uz stepenice, a da se ne zadišem ili zakašljem. Napravite pakt sa prijateljem i prestanite zajedno, zacrtajte sebi datum kad prestajete i strogo ga se držite. Takođe, možete instalirati aplikaciju koja broji dane od poslednje cigarete i govori vam koliko ste novca zapravo uštedeli“, anonimni čitalac iz Nemačke.

