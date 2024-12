„Najpametniji čovek na svetu“ tvrdi da zna šta se događa nakon smrti

„Najpametniji čovek na svetu“ misli da zna šta se dešava posle smrti. Kris Langan, koji tvrdi da ima IQ između 190 i 210, veći od Alberta Ajnštajna ili Stivena Hokinga, veruje da smrt možda nije kraj. I ne samo to, kaže da ne treba da se plašimo onoga što sledi.

On modelom dokazuje postojanje boga

Langan, rančer iz Sjedinjenih Država, poznat je po svom kognitivno-teorijskom modelu univerzuma (CTMU), koji sugeriše da je „stvarnost simulacija same sebe“. On veruje da njegov CTMU – koji opisuje kao granu matematičke metafizike – može da dokaže postojanje boga, duše i života posle smrti koristeći matematiku.

CTMU sugeriše da je stvarnost „jezik koji se sam konfiguriše, samo-obradi“. Langan veruje da bi „smrt mogla biti promena u sintaksi postojanja“. To u osnovi znači da bi smrt bila „kao prelazak u drugu dimenziju, nešto uporedivo sa životom posle smrti“, prenosi Mirror.

„Sa smrću prelazimo u drugu dimenziju“

U podcastu Theories of Everything sa Curtom Jaimungalom, Langan je opisao smrt kao „samo napuštanje tela umesto da prestane da postoji“. Rekao je: „To je kraj vaše veze sa vašim trenutnim fizičkim telom.“

„Kada se povučete iz ove realnosti, vraćate se njenom izvoru. Možda vam se dodeljuje alternativno telo, druga vrsta tela koja vam omogućava da nastavite da postojite“, kaže on. Langan dodaje da se tokom prelaska u tu drugu dimenziju možda i ne sećamo svog starog fizičkog života. On to takođe upoređuje sa stanjem meditacije.

„Sećanja se uvek mogu povratiti“

Objasnio je: „Vaša sećanja uvek mogu da se povrate, ali obično nema razloga za to. Zašto se držite sećanja na svet u kome više niste prisutni? Dakle, postoje određene automatske psihološke stvari koje se dešavaju u trenutku smrti, trenutak smrti“.

Nastavio je: „Kada meditirate, vidite da se sve menja. Međutim, sada postojite na taj način. Moguće je da su svi vaši životi, ako ste se reinkarnirali iznova i iznova, simultani. U izvesnom smislu, sve se dešava odjednom. “

„Nešto neprepoznatljivo nazivamo Bogom“

Langan poredi smrt sa „ulaskom u superkompjuter gde ste okruženi svime, ali ne u isto vreme“. I, objašnjava, „može da se desi istovremeno”. Ovaj teoretičar, koji tvrdi da su njegove ideje zasnovane na matematici, takođe smatra da to na izvestan način dokazuje postojanje boga, ali da zapravo imenujemo nešto prepoznatljivo.

On tvrdi da je bog „identitet određenih stvari koje vidimo oko sebe, a ne biće koje živi na nebu“. Langan, pod pseudonimom Erik Hart, bio je naveden među ljudima sa najvišim koeficijentom inteligencije u Ginisovoj knjizi rekorda pre nego što je taj deo uklonjen.

(Index.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com