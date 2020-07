Najplodnija žena na svetu: Do 41. godine rodila 44 dece pa je napustio muž (video)

Mariam NabatanzI iz Ugande prvi put se rodila kada je imala samo 13 godina. Tada je na svet došao prvi par njenih blizanaca. Danas ima 41 godinu, a dosad je pet puta rodila četvorke, četiri puta trojke i šest puta blizance. Nakon prvog porođaja lekar je upozorio da ima neobično velike jajnike, ali i da bi korišćenje kontracepcije poput pilula moglo da našteti njenom zdravlju.

Deca su nastavila da dolaze na svet pa je deset godina kasnije već imala 25 dece i očajnički je molila svog lekara za pomoć kako bi prestala da rađa. Međutim, on joj je savetovao da nastavi sa porođajima.

Nažalost, Miriamina poslednja trudnoća, pre tri godine, završila je tragedijom. Rodila je svoj šesti par blizanaca, ali jedno dete je preminulo, a potom je suprug napustio.

Naime, Mariam se s 12 godina udala za svog tada 40-godišnjeg muža, koji je otac sve njene dece.

„Odrasla sam u suzama, moj muž mi je priuštio mnogo patnje. Sve vreme sam provela čuvajući decu i pokušavajući da zaradim nešto novca“, ispričala je ova žena, koju mnogi nazivaju najplodnijom na svetu.

Ipak, nakon poslednjeg porođaja je napokon dobila potrebnu medicinsku pomoć kako bi prestala da rađa.

„Njen je slučaj genetska predispozicija za hiperovulaciju, što oslobađa više jajašaca u jednom ciklusu, a to značajno povećava šansu za višestruke porođaje“, objasnio je dr. Čarls Kigundu, ginekolog iz bolnice Mulago u Kampali.

World's most fertile woman with 44 children she's raising alone stopped from having morehttps://t.co/a460TwB9E6 pic.twitter.com/MVAIlzIupz

— Daily Mirror (@DailyMirror) June 29, 2020