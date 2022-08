Najpoznatija Srpkinja u porno industriji otkrila da li se povlači i uporedila Balkance i Amerikance

Džesika Stojadinović Stoya (36), Amerikanka srpskog porekla i zvezda filmova za odrasle, nedavno je u razgovoru za srpske mede otkrila mnoge zanimljive stvari.

Planetarno popularna Stoya, kojoj se čitav svet divi jer je razbila predrasude o porno glumcima čvrstim stavom da ni za milione neće ugraditi silikone, što su od nje već zahtevali brojni producenti, otkrila je u jednom od intervjua.

Stoyini fanovi mogu da odahnu jer, usprkos tomu što je u prethodnom razdoblju glumila u jednom SF filmu, ali i na Brodveju, a potom napisala knjigu, ne razmišlja o tome da se odrekne uloga u 18+ filmovima.

Stoya je po majci Srpkinja, a otac joj je Škot. Rođena je 1986. u Vilmingtonu, u Severnoj Karolini. Pošto je napustila fakultet, preselila se u Filadelfiju, gde je radila kao sekretarica i go-go plesačica. Ubrzo je počela da snima „meke porniće“ za internet stranice, a kako kaže, za pornografiju se zainteresovala zbog svoje sklonosti fetišima i sado-mazo igricama.

Nakon što je 2007. snimila svoj prvi pravi film za odrasle, Nemci su je proglasili najboljom debitantkinjom u industriji za odrasle. Osvojila je tri „porno Oscara“ (AVN nagrade) i još nekoliko priznanja.

„Nisam se povukla! Samo sada imam svoju firmu i spremna sam da radim kada ja postavim uslove. Takođe, pišem za Njujork Tajms i druge medije. Svojim fanovima u Srbiji bih poručila da budu nežni, da se informišu o polno prenosivim bolestima i da koriste kondome. Čula sam da se u Srbiji povećava broj oboljelih od bolesti kao što je hlamidija, što me brine“, rekla je Stoya za Alo.

Na pitanje jesu li joj privlačniji Srbi ili Amerikanci, Stoya je bez pardona ispalila: „Moram priznati da su Srbi je*ozovniji! Iskreno, volim i muškarce i žene. Međutim, bilo da je u pitanju devojka ili mladić, važno mi je da se prema meni ophodi kao jači pol. Ako me razumete. Na primer, da mi otvara vrata ili nosi torbu. Generalno, Srbi su emotivniji i galantniji od Amerikanaca. Inače, pokušavam da pratim šta se događa u Srbiji, pa s vremena na vreme prevodim članke iz novina kako bih bila u toku.“

Koliko se promenila od početka karijere i kako gleda na devojke koje danas ulaze u industriju filmova za odrasle?

„Svesna sam da imam 36 godina i želim da se brinem o sebi. Ne razbacujem se novcem i ne uključujem grejanje ako ne moram. Vrlo dobro znam da postoji mnogo devojaka koje uđu u seks-industriju kako bi se dočepale novca, onda zaglave u poslu kojim zapravo ne žele da se bave, a to je veoma loše i opasno“, priznala je Stoya.

Otkrila je i ko su njeni najveći kritičari: „Ima feministkinja koje me prozivaju! Ipak, mislim da feminizam nije loš, ali neću trošiti vreme i energiju na to. Najviše me kritikuju dve prijateljice, koje vole sočno da komentarišu moje scene. Onda se slatko smejemo i sve okrenemo na zabavu.“

A kada je shvatila da voli da piše?

„Kada sam bila mala, kao i svu decu pitali su me šta želim biti kada porastem, a ja sam uvek odgovarala da sebe vidim kao balerinu. Međutim, ubrzo su me ubedili da to nije poziv za mene, pa sam napravila listu potencijalnih zanimanja. Pisanje mi je delovalo kao interesantan posao! Kada sam potpisala ugovor i počela da pišem, uglavnom o temama koje nemaju veze s porno filmovima, ljudi moje tekstove nisu shvatali ozbiljno. Javnost i blogere s društvenih mreža je zanimalo kako mi, porno glumci, čuvamo svoje zdravlje. Takođe, želeli su da znaju kako smo počeli da glumimo u filmovima za odrasle. Još neke koleginice su pisale o seksu i prostituciji, pa sam i ja odlučila da treba da pišem o sebi, odnosno o porno industriji“, objasnila je.

U knjizi koju je nedavno objavila Stoya je pisala o tome kako ljudi reaguju na njenu karijeru i s čime se sve susretala tokom bavljenja ovim poslom.

„Mnogi ne znaju kako da se ponašaju u mom društvu, kao da su preplašeni. Mnogo debata je bilo o tome šta zapravo predstavlja reč ‘porno’. Ja upravo opisujem što taj pojam znači iz više perspektiva. Iskreno , smatram da ni u Americi ne znaju što tačno znači ‘pornić’, niti kako se definiše. Zato sam pokušala da objasnim šta je zapravo pornofilm, čemu služi i da li je nepristojan“, obrazložila je.

Gledaju li ljudi s Balkana drugačije na njen posao od Amerikanaca? „Kada sam bila u Srbiji i okolnim zemljama, primetila sam da postoji razlika. Bilo mi je drago kada su me Srbi prepoznali i nazvali me seksualnom umetnicom. Meni to zvuči mnogo bolje nego kada mi kažu da sam pornozvezda. Ipak, znam da su mnoge žene iz Srbije koje su su deo seks-industrije osuđene“, rekla je Stojadinović.

„Za razliku od njih, ja nisam u velikoj meri bila osuđivana zbog posla kojim se bavim. Ako me neko osudi, ja ne razgovaram s njim. Svesna sam da osuda ima svuda u svetu, pa i na Balkanu. Ipak, meni je najvažnije da moji prijatelji, koji su mahom novinari i umetnici, misle da je ovo što radim lepo“, zaključila je u svom intervjuu Stoya.

