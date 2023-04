Najranije tada: Ovo je godina kad bi vanzemaljci mogli da ostvare komunikaciju sa Zemljom, tvrde naučnici

Tim naučnika sa Univerziteta u Kaliforniji veruje da će vanzemaljci uspostaviti kontakt sa Zemljom već 2029. godine.

Pre 21 godine NASA je poslala signal svemirskoj letelici Pioneer 12 u sklopu rutinskog protokola za slanje podataka i uspostavljanja komunikacije.

Signal je takođe stigao do zvezde udaljene 27 svetlosnih godina od naše planete, a istraživači se nadaju da su ga presreli vanzemaljci koji su povratno odgovorili Zemlji, prenosi Dejli Mejl. – Ovo je poznata ideja Karla Sejgana koju je koristio kao temu filma Kontakt, rekao je astronom Haurd Isakson.

Film Kontakt iz 1997. baziran je na priči Karla Sejgana, govori o naučniku koji je pronašao dokaze o postojanju vanzemaljaca na planeti udaljenoj 26 svetlosnih godina od Zemlje i odlučuje da uspostavi kontakt slanjem signala.

Studija je koristila signale poslate sa Zemlje na Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 i New Horizons, mapirajući gde su signali mogli da se prošire nakon što su poslati u svemir. Ove letelice komunicirale su s radijskim antenama Deep Station Networka (DSN) zbog preuzimanja naučnih i telemetrijskih podataka, stoji u istraživanju objavljenom u časopisu Publications of the Astronomical Society.

Deep Station Network NASA-in je međunarodni sistem radio antena koje podržavaju međuplanetarne misije svemirskih letelica i nekoliko onih koje kruže oko Zemlje. Utvrđeno je da su signali nekih od njih dosad naišli barem na jednu zvezdu.

– Povratnu transmisiju najranije možemo očekivati 2029. godine, stoji u jednom od izveštaja, prenosi Jutarnji list.

Tim je izračunao kad bi obližnje zvezde trebalo da budu pogođene u prenosima uzimajući u obzir brzinu svetlosti koja prelazi jedan parsek svakih 3,26 godina. To im je omogućilo da odrede potrebno vreme za prenose do svake letelice.

– Zanimljiva vežba, ali malo je verovatno da će dati rezultate, rekla je Kejtlin Rasmusen, astrobiolog sa Univerziteta u Vašingtonu, koja nije radila na ovom istraživanju.

Studija je rađena nakon pojave vesti o novim NLO-ima, a stariji članovi Kongresa razgovarali su sa šest zviždača koji tvrde da su radili na programima pronalaženja NLO-a. Zakon o ovlaštenju za nacionalnu obranu (NDAA) iz 2023., koji je u decembru potpisao predsednik Džo Bajden, uključivao je amandman koji od Pentagona zahteva da visokorangiranim senatorima daje poverljive izveštaje o prethodno neobjavljenim programima koji se odnose na neidentifikovane abnormalne fenomene.

