Najtačniji test ličnosti: Ono što prvo vidite na slici otkriva vašu najveću tajnu

Odmalena nas uče da ne bi trebalo ništa skrivati od roditelja i prijatelja. Takođe nas uče da, poveri li nam neko tajnu, tu tajnu treba i čuvati. Naravno, jedna su kategorija tajne koje mogu ugroziti ili uvrediti ljude oko nas – to se događa kad neko, recimo, skriva brak iz prošlosti ili neko počinjeno krivično delo.

S druge strane, puno ljudi za sebe čuva informaciju za koju ne bi želeli da je iko sazna. Zapravo baš i ne volite životinje ili imate strah od nečega? Takve sitnice o nekome obično zna uzak krug ljudi i njih najčešće saznaju slučajno.

Ovaj vizualni test mogao bi da otkrije vašu malu tajnu koje se možda malo i stidite. Ipak, nemate potrebe za tim jer puno ljudi ima neke navike kojima su drugima čudne, piše žena.hr.

Kako bi otkrili svoju tajnu, pogledajte sliku ispod, a zatim u nastavku pročitajte svoju najveću tajnu.

Ako ste prvo videli ženu…

…vaša najveća tajna mogla bi da bude to što ste jednom ukrali nešto – u prodavnici ili bliskoj osobi. Bilo je to davno, ali i sad vam je neprijatno što ste kao dete ukrali žvakaće gume, čokoladicu ili sok ili to što ste uzeli svojoj mami novac iz novčanika bez pitanja. Nije to ništa strašno. U tom ste trenutku možda bili i nesvesni težine svoje radnje ili ste želeli da budete buntovnik i isprobate nešto novo.

Ako ste prvo videli harfu…

…velike su šanse da ste nekoga u životu prevarili. Moguće je da je to bio prijatelj kojeg ste izneverili, šef kojeg ste ‘nadmudrili’ ili partner od kojeg ste skrivala aferu. Možda je bila reč o dopisivanju s drugim ili preljuba iz mladenačkih dana. Iako se prevara davno dogodila, vas to i dalje muči. Bili ste mladi i zanimalo vas je koliko daleko možete ići. Ipak, sad biste najradije popravili taj pokvaren partnerski/prijateljski odnos.

Ako ste prvo videli cveće…

…ugledate li prvo cveće, vaša je najveća tajna što u dubini duše niste obožavaoci životinja. Možda se pravite da vam je neki psić baš sladak, ali zapravo su vam biljke mnogo draže. Previše vas nervira to što se životinje obično linjaju, imaju specifičan miris, a neretko su i glasne. Nije da ih ne volite, ali definitivno niste njihov najveći fan.

