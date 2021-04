Najtužnija slika sa sahrane princa Filipa, kraljica sedi sama (foto)

Kraljica Elizabeta II danas je sahranila svog supruga, vojvodu od Edinburga, princa Filipa, a svi koji su pratili prenos ceremonije istakli su jedan emotivan i tužan trenutak.

Kraljica je zbog protivpandemijskih mera morala da sedi sama dok se opraštala od svog supruga sa kojim je bila u braku 73 godine, prenose mediji.

I don’t care who you are. Being sat alone for the funeral of your spouse of 70+ years is heartbreaking. Prayers of grace and peace for Her Majesty Queen Elizabeth. #PrincePhilipfuneral pic.twitter.com/9j7DNpCL7n

— Sherry (@sherry_usmcwife) April 17, 2021