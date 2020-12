Najvredniji savet za sreću koji ćete ikada čuti

Istinski srećni ljudi davno su naučili recept za uspeh i život ispunjen radošću. Tajna je vrlo jednostavna i glasi ovako: „Naučite da oprostite lošim ljudima iz srca, ne zadržavajte bes i u svemu tražite samo ono dobro“.

Sve kreće iz naše glave, ukoliko odlučimo da budemo srećni, tako će i biti. Ako u svemu vidimo samo loše, takve stvari će nam se i događati.

Podsvest beleži sve ono ono što se u nju utisne, da bi to kasnije prenela na stvarnost, zato je jako bitno okružiti se pozitivnim mislima.

„Onako kako želite da ljudi o vama misle, mislite i vi o njima, onako kako želite da ljudi osećaju o vama, osećajte i vi o njima, onako kako želite da postupaju sa vama, postupajte i vi sa njima“, piše u knjizi „Moć podsvesti“, Džosefa Marfija.

On to objašnjava ovako: „Možda ste prema nekom kolegi sa posla ljubazni, ali kada vam on okreće leđa, počnete o njemu da mislite sve najgore, takve rušilačke misli imaju negativan uticaj i na vas. U stvari, na taj način uzimate mentalni otrov koji vam oduzima vitalnost, energiju, radost, snagu i dobru volju, prenosi Stil. Negativna razmišljanja brzo prelaze u podsvest i prouzrokuju sve vrste životnih teškoća. Kada drugima mislite loše, mislite loše i sebi samima.

Na putu kroz život, nailazićemo na dobro i loše ljude, ali morate shvatiti da su svi oni poslati u naš život sa razlogom. Oni manje dobri su tu da nas nauče nekim lekcijama, pa i onoj najvažnijoj, lekciji o opraštanju.

Ako vas neko povredi, oprostite mu. Ne zbog njega, već zbog sebe. Zadržavanje besa vam ne čini ništa dobro. Praštanje je lekovito, pre svega za vas. Onaj ko nauči istinski da oprosti, spoznao je sreću.

Kad primetite da se negativne emocije pojavljuju, pre nego što preuzmu kontrolu nad vama, imate vremena da ih preokrenete. Preokrenite bes i ljutnju u ljubav. A kad naučite ova dva pravila, niko vam neće moći pokvariti dan i narušiti harmoniju.

„Mnogo ćete patiti ako za svaki svoj neuspeh krivite druge ljude. Čim shvatite da sve zavisi samo od vas, spoznaćete mir i radost“, rekao je Dalaj Lama.

