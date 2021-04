Nakon 3 godine, poljubio je prvi put tek na venčanju (foto)

Još uvek se navikavaju da mogu da se poljube gde god i kad god žele.

Džordan(26) i Nesa (25) išli su zajedno na državni fakultet Stefen Oustin u Teksasu, a povezivalo ih je i što su članovi istog plemena iz Nigerije.

Nesa je ispričala za portal Insider da je 2014. kada je krenula na fakultet, primetila Džordana, a kada je ona slavila nigerijski Dan nezavisnosti, Džordan joj je prišao. Primetio je da nosi tradicionalnu odeću poznatu kao dašiki, a na licu je imala naslikane tradicionalne tačkice.

Skočio je sa skejta i pitao je da li je ona Nigerijka, kao i on. Nesa je potvrdila, a dok su razgovarali, shvatili su da ne samo da su iz iste zemlje, već i iz istog plemena. Postali su prijatelji, nasleđe i vera su ih spojili.

Oni nisu planirali svoju vezu da učine romantičnom sve dok Džordan nije počeo da sanja o svojoj budućoj supruzi, rekla je Nesa. Počeli su da izlaze u martu 2018. godine. „Nije me pitao da li hoću da mu budem devojka. Samo je počeo na fakultetu govori da smo zajedno“, našalila se Nesa.

Par je odlučio da se neće ni ljubiti ni voditi ljubav sve dok se ne venčaju.

„Ne radi se o tome da je ljubljenje loše, ali to je bio naš način za slavljenje Boga“, rekla je Nesa. Džordan je Nesu zaprosio u leto 2020. godine, a na venčanje u martu 2021. su pozvali 350 ljudi, a ceremonija je održana u svečanoj dvorani Manor u Hjustonu.

Tokom slavlja, deveruše i kumovi su nosili čaše vode umesto cveća. Kasnije su tu vodu izlili u lavor, kako bi Džordan oprao noge Nesi, isto kako je Isus oprao noge svojim učenicima.

Džordan je počeo da plače čim je ugledao Nessu: „Nisam joj video ni lice. Odmah sam počeo da plačem. U Bibliji nas Bog pere rečima i ukrašava nakitom. Dakle, oprao sam joj noge pre nego što sam je okitio prstenom“, rekao je Džordan.

Nesa se mentalno pripremala za poljubac celi dan venčanja. Kada ih je sveštenik proglasio mužem i ženom, jedva su dočekali da se poljube. „Krenula sam da poljubim Džordana sva srećna, a on me zaustavio i prvo je u usta stavio osveživač. To me stvarno nasmejalo“, rekla je Nessa.

Sedam godina nakon što su se upoznali, Džordan i Nesa napokon su se po prvi put poljubili. Još uvek se navikavaju da mogu da se poljube gde god i kad god žele. Priznali su kako na medenom mesecu nisu vodili ljubav. Žele to da urade u krevetu svog doma, jer smatraju kako je taj krevet ‘svet’.

