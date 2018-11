Haos u Parizu: Ukrao dve koze i jarca i uveo ih u metro (video)

Čovek koji je u pariski metro uveo dve koze i jednog jarca izazvao je pometnju u podzemnom saobraćaju zbog čega su morali da intervenišu pripadnici snaga bezbednosti, preneo je list Parizjen.

Koze i jarac su se protiv svoje volje našli u metrou, jer ih je prethodno ispred muzeja Luvr ukrao jedan beskućnik. Koze su deo projekta gradskih vlasti Pariza da životinje budu na travnjaku ispred Luvra.

Pripadnici obezbedjenja metroa su se ipak dosta namučili da iz voza metroa izvedu koze i jarca, tako da su na kraju morale da dodju policijske jedinice s posebnom opremom.

Parižani koji su se zatekli na stanici ili u vozu slikali su dogadjaj i postavili na društvene mreže sa šaljivim komentarima iako su neki zakasnili na posao jer je saobraćaj na toj liniji bio skoro sat vremena u prekidu.

La ligne 1 du métro 🚊 parisien retardée à cause d’un voyageur avec une chèvre 🐐 volée au jardin des Tuileries. Paris subway 🚊 delayed because of a passager with a goat 🐐 stolen earlier in the Tuileries public garden. pic.twitter.com/EYIgNhishB

— Jérôme Godefroy ® (@jeromegodefroy) November 13, 2018