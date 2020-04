Napravite samo 4 koraka i promenite život iz korena

Možda niste razmišljali u tome, ali ljudski život je period tranzicije, od prvog do poslednjeg trenutka. Sa svakim novim danom, u našim životima odigravaju se sitne ili krupne promene, kojima u sekundi učimo da se prilagođavamo. Promene koje, na ovaj ili onaj način određuju tok našeg života.

Sa druge strane postoje one promene, koje određuju, kako ćemo mi tim, gore spomenutim, tokom života ploviti. To su one promene koje se odvijaju u nama samima, unutrašnje borbe iz kojih svakodnevno izlazimo istovremeno i pobeđeni i poraženi, jer kad se čovek bori sa sobom, nema gubitnika.

U svakom slučaju, odluka da u sebi donesemo neku veliku promenu, podrazumeva da smo shvatili svoj život, kao postupak na koji možemo da utičemo da bismo u njemu uživali više, i da sreća zavisi samo od nas. Da bismo bili srećni, neophodno je da postanemo najbolja verzija sebe i sve će imati mnogo više smisla.

Zato je vreme za promene, onda kada vi to zaista osetite. A da biste bili spremni za temeljnu promenu, jednostavno morate proći kroz pojedine faze, koje vas pripremaju, da iz svega izađete jači, samozadovoljniji i srećniji.

Preispitajte sebe

Tokom prve faze, svako od nas prolazi kroz ista pitanja. Da li sam na pravom mestu? Šta sam želeo od sebe? Zašto želim promenu? i na kraju, Šta ću zaista promeniti? Ova pitanja je veoma važno postaviti, jer će vas ona navesti na iskreno promišljanje o sebi, a iskreno promišljanje o sebi dovešće vas do odgovora o tome, šta vi zapravo želite od svog života i kako vidite sebe.

Ako ne znate u kom smeru želite da krenete, verovatno ćete se rasuti i bićete svuda, ali nigde konkretno. Zato je pravo vreme da se preispitate i da definišete cilj pred sobom.

Kada imate cilj pred sobom, imate i kompas i od tog trenutka, više ništa nije izgubljeno.

Preuzmite odgovornost za sopstvenu sreću

Umesto da sumnjate u sebe i da verujete samo u neuspeh, preuzmite odgovornost za sopstevnu sreču i borite se nezaustavljivo! Promena na bolje ne podrazumeva sedenje u zoni komfora i planiranje onoga što će dovesti do promene. Promena podrazumeva za akciju, a kada je teško da se pokrenete, vi morate naći način za sopstvenu motivaciju.

Na ovom putovanju vi držite kormilo i sva odgovornost je na vama. Ako nekoga izneverite, izneverićete sebe, zato dajte svoj maksimum i nemojte posustajati!

Krenite iz početka

Većina nas živi sa strahom od promene i rizika, koji ona sa sobom nosi. Ako ste već odlučili da svoj život dovedete u red. Sada je pravo vreme da postanete nova verzija sebe, koja kreće od nule.

Da biste postali nova verzija sebe, trebalo bi da budete hrabri, da se borite, da rizikujete i da se ne povlačite pred poteškoćama, već da pređete svoje limite i da budete ono najbolje od sebe – borac za svoje snove i život iz snova!

Dakle, ova faza, ne podrazumeva fizičku promenu, već promenu u načinu razmišljanja i gledanja na stvar. Ova vrsta promene je ključna za uspeh i ako u ovoj fazi ne uspete, možete očekivati da je cela misija propala, jer ništa niste promenili u vašem pogledu na stvar.

Vreme je za akciju!

Poslednja faza detaljne promene u životu je ona, u kojoj nakon odluke i planiranja, konačno počnete da se borite za svoj cilj.

Naravno da ćete prolaziti kroz faze kolebanja, ali ne smete posustati. U trenutku kada sumnjate, kažite sebi, sad moram najbolje i najviše. Nema razloga da se osvrćete za sobom. Od trenutka kada se upustite u promenu postoji samo ono ispred vas.

Sve što vas tek čeka, možete kreirati sami! Zato dajte mašti na volju i borite se za život iz svojih snova.