Napunila 107 godina i poručila svim ženama: „Ako želite srećan i dug život, bežite od ove dve stvari“

Žena koja je napunila neverovatnih 107 godina otkrila je tajnu koja joj je pomogla da u sreći dočeka duboku starost.

„Teško je razumeti gde su godine otišle i da svako zaista može da živi ovako dugo i da može da uživa u životu onakvom kakav je“, rekla je Lilijan Mortimer. Možda imate ideju u glavi koliko je to teško imati 107 godina. Lilijan je tu da vas demantuje.

„Uživajte u aktivnostima, uživajte u bazenu, radite ono što možete. Bio je to veoma dobar život“, rekla je Mortimer.

Po njenim rečima treba izbegavati alkohol i osobe koje nas ne čine srećnima. Oboje su podjednako štetni po zdravlje.

Kaže da veruje u to da je njeno nekonzumiranje alkohola uticalo na to da je bila zdrava i doživela ove godine. Zdravo se hranila, kretala i pazila na sebe. Takođe je rekla nešto što je mnoge nasmejalo, a to je da to što dugo živi sama ima dobar efekat. Naime ona je udovica, dugo živi sama.

Kaže da treba da biramo s kim ćemo provoditi vreme. To i jeste tako. Ukoliko provodimo dosta vremena sa negativnim osobama, pod stresom smo, iscrpljeni smo, nećemo biti dobro. Zato se okružite pozitivnim ljudima koji će vas nasmejavati, izvlačiti najbolje iz vas.

Tako ćemo biti srećniji i ispunjeniji. Ova žena kaže da je srećna jer ima unuka koji brine o njoj.

Kaže da se hrani zdravo: zelenim povrćem, voćem, zobenim pahuljicama i klicama. Za doručak jedite žitarice, ili musli s klicama i nemasnim jogurtom. Nakon nekoliko dana osećaćete se snažnije. Izmasirajte celo tijelo pre polaska na posao i to pomoću masažne rukavice za kupanje.

Nakon masaže se istuširajte i potom nanesite mleko ili ulje za telo. Ispravite leđa dok sedite ili hodate i umor će nestati, jer nepravilnim sedenjem i držanjem vršite pritisak na unutrašnje organe i na taj način opterećujete telo.

(Stil/ Naj Žena)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com