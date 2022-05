Naručila haljinu od 33.000 dinara, a ono što je stiglo nasmejalo mnoge: ‘To ide na telo?!’

Naručivanje odeće putem interneta uvek je kockanje – jer nikad ne znate šta će vam zaista doći, ali kada kupite haljinu i potrošite mnogo novca, verovatno očekujete da će stići odevni predmet barem sličan onom na fotografijama na internetu.

Jedna zaljubljenica u modu tako je preko interneta naručila crnu haljinu brenda Rui za 300 dolara, odnosno oko 33.000 dinara, piše The Sun, ali ono što joj je stiglo na kućnu adresu bilo je, premda nalik haljini iz oglasa, čak nekoliko brojeva premalo.

So I thought I was ordering a dress… Turns out i spent $300 on a sleeve. Wtf. pic.twitter.com/wQqTTvJYSP

— Seek (@SeekTheFinds) May 4, 2022