Naručila haljinu od 9.000 dinara, dobila krpicu koja joj ne pokriva ni grudi (foto)

Jedna devojka naručila je haljinu preko interneta koja je na fotografijama izgledala savršen, ali kada je komad odeće stigao, nije znala da li da plače ili se smeje.

Dressmezee sorted me right out with this little belta, fits like a dream pic.twitter.com/F4qoqvJ5lv

— Courtney (@courhend) February 6, 2020