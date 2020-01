Naručila haljinu preko neta, plakaćete kad vidite šta joj je stiglo (video)

Natali Viver naručila je zelenu haljinicu s popularne stranice Pretty Little Thing u veličini M, koju je platila 15 funti, ali u onom što je dobila neće moći da se pojavi u javnosti.

Woman left with bum fully exposed after size 12 Pretty Little Thing dress arrives but would only fit an ‘eight-year-old’https://t.co/kKdA0EYVvU pic.twitter.com/SRfJXigNGx

— The Scottish Sun (@ScottishSun) January 30, 2020