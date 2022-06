Naručila venčanicu od skoro 7.500 evra, ono što je stiglo nateralo joj je suze na oči (foto)

Venčanje bi trebalo da je najlepši dan u životu svih budućih mladenaca, ali nepredviđene okolnosti, ponekad mogu jako da pokvare raspoloženje, te i samu ceremoniju, naročito ako se radi o venčanici, koja je svakoj mladi na svetu, možda i najbitnija sporedna stvar.

Devojka koja je želela da ostane anonimna, podelila je na Reditu svoju ispovest o tome kako je kupila venčanicu za ogroman novac, a da je umesto nje, dobila skoro pa ritualnu haljinu sa tropskih ostrva napravljenu od kokosa.

Kako je rekla, cena je bila preko 7.300 evra i bila je užasnuta kada je isprobala.

„Ono što sam dobila u odnosu na ono što sam naručila. Noćna mora za venčanice.“, napisala je devojka rodom iz Amerike.

Nastavila je da objašnjava kako je izdvojila ogromnih 6.342 funti (skoro 860.000 dinara) za dizajnersku haljinu, ali kaže da je kada je otišla da proba haljinu prvi put, izgledalo kao „apsolutna katastrofa“.

„Haljina koju sam dobila je POTPUNO drugačija od haljine koju sam naručila do tačke u kojoj je haljina koju sam dobila apsolutno nepodnošljiva.“, napisala je ona.

Zatim je podelila samo neke od glavnih razlika – uključujući mnogo manje detalja na stezniku, mnogo veći dekolte i „užasno glomazne“ kaiševe. Ističući još jednu veliku razliku, dodala je: „Veličina korpi. Kao neke šoljice. Izgledam kao da nosim grudnjak od kokosa. Iskreno, nisam sigurna kako se to dogodilo. Kada mi je vlasnica prodavnice izmerila mere, preporučila mi je da uzmem jednu veličinu više od uzorka. Bilo je glupo što sam se složila. Uzorak je pristajao, ali je bio udoban, a vlasnik je rekao da je uzorak verovatno i ispružen tako da ne odgovara veličini. Međutim, moja veličina grudi je merila veličinu uzorka, tako da sam platila dodatnih 237 funti da napravim podeljenu veličinu gde su korpe za jednu veličinu manje. Nema razloga da te korpe budu tako velike.“

I nije prošlo mnogo vremena pre nego što su korisnici počeli da je teše.

Jedan je napisao: „Ako je to neka uteha, kada sam prvi put pogledao, nisam mogao da primetim veliku razliku. Ali čitajući tvoj post i video slike celog tela, i ja bih bio ljut. Čini mi se kao da su dodatke na boku stavili na pogrešno mesto – trebalo bi da budu između središnje i bočne kosti, kao da su na uzorku, a ne preko središnje kosti ostavljajući toliko strana izloženim“, napisao je on, dok su se ostali složili da su korpe definitivno ogromne, te i da će dobiti povraćaj novca, kao i da će do venčanja sve biti kako treba.

