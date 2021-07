Naš čuveni psiholog objasnio šta je sreća (video)

Šta je sreća: Većina nas sreću povezuje sa onim ljudima sa kojima su emocionalno povezani: to su članovi porodice, ali i bliski prijatelji

Danas u celom svetu vlada određena potraga za srećom. Ljudi smatraju da je sreća velika ljubav. Ako nađemo pravu ljubav bićemo srećni do kraja života. Takođe su nam obećali ako imamo puno novca da ćemo biti srećni, ali to je tačno do neke mere, piše Stil.kurir.rs.

Međutim sva istraživanja pokazuju da novac i sreća nisu baš toliko povezani kao što mislimo mi koji nemamo baš toliko novca.

Šta je novac? Novac je sredstvo na osnovu kojeg mi možemo da zadovoljimo neke svoje želje.

Upravo zadovoljenje želje je povezano sa osećanjem sreće.

Popularna psihologija je došla do zaključka da su srećni oni ljudi koji nisu previše bolesni, oni koji nisu jako siromašni (ne brinu o preživljavanju)…

Sad nam ostaju neki drugi elementi koji idu preko toga. Najvažniji od tih elemenata su drugi ljudi. Većina nas sreću povezuje sa onim ljudima sa kojima su emocionalno povezani: to su članovi porodice, ali i bliski prijatelji.

Značni, srećni smo onda kada učestvujemo u životu drugih ljudi, i kada oni učestvuju u našem životu.

Sreća je takođe povezana sa jednom pozitivnom slikom o sebi. Kada sebe doživljavamo kao vredno živo biće.

Da bi čovek bio srećan važno je da radi nešto što ima smisla, nešto što je društveno korisno.

Kada se sve to skupi na jednom mestu: kada ste relativno zdravi, imate osnovna novčana primanja, zdravu porodicu i radite koristan posao, znači da ste verovatno srećan čovek!

