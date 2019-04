Nastavnica zbog ove poze dobila otkaz, koleginice je podržale „provokativnim“ fotografijama

View this post on Instagram

U naroda okončatelьno edet krыša🤯🤭Licemernый mir mnimыh moralistov učit nas žizni🙊 Vы navernoe putaete ponяtiя "učitelь" i "monaška", "škola" i "monastыrь". Ustraivaяsь na rabotu v školu mы podpisыvaem trudovoй dogovor, a ne daёm obet bezbračiя i obeщaniя nositь parandžu…. V podderžku učitelя iz Barnaula, kotoruю vыnudili uvolitьsя so školы za foto v kupalьnike, – hoču podelitьsя ogromnoй PRAVDOЙ: 🤫učitelя tože nosяt BЮSTGALЬTERЫ I KUPALЬNIKI 👙 i daže risknuli v nih sfotkatьsя 😂 da.. da.. Я ne znaю kak я, bezvolьnoe suщestvo, posmela ЭTO eщё i dobavitь v soc seti ⛔ #UčitelяTožeLюdi #nakipelo💥#pomešannыenamarazme P. S. Moralistov prošu otpisatьsя