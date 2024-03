Naučite da kažete NE: Postavite zdrave granice između želje da pomognete i vaših mogućnosti

Ako ste jedni od onih koje tuđe želje i potrebe stavljaju iznad sopstvenih, onda je ovo prava lekcija za vas. Naučite kako da vam prioritet budu vaše želje i kako da kažete NE bez griže savesti i straha od reakcije suprotne strane.

Želja da pomognete drugima i da im uvek budete na dohvat ruke može izazvati kontra efekat u situaciji kada shvatite da niste “ supermen” i da ne možete da ispoštujete obećano. Tada ispadate neodgovorni i nepouzdani, a u stvari samo ste hteli da pomognete i niste želeli da neko pomisli kako ste sebični.

Ima i onih situacija kada zbog tuđih prohteva, problema ili želja, zapostavljate i ugrožavate svoje. Bilo da je reč o partneru, prijatelju ili šefu, možete se naći u veoma nezavidnom položaju.

Ako ste se prepoznali u nekoj od ovih situacija vreme je da stvar menjate iz korena, inače vaš životni tempo diktiraće potrebe drugih ljudi.

Shvatite da niste robot i da ne možete da preuzimate na sebe gomilu obaveza, jer i vaš dan traje 24h kao i kod drugih. Fokus neka vam bude na prioritetima koji se tiču vašeg života i vaših obaveza.

Nemojte strahovati od reakcija drugih kada ih ljubazno odbijete. Stavite im na fin način do znanja kako ste sebi najpreči i da ćete rado pomoći kada budete u prilici. I ako će se na “prvu loptu” možda uvrediti, nemojte da vas to brine. Svakako će vas nakon toga više ceniti.

Ako pomislite da ste sebični zato što ste nekoga odbili, odmah brišite tu misao iz glave. Samo ste realni. Ne može vas niko primorati da radite stvari koje ne želite, za koje niste sposobni ili za koje nemate vremena.

Trudite se da uvek mirnim tonom razložno obrazložite zašto nešto ne želite ili niste u stanju da uradite, kako vas ne bi pogrešno razumeli. A verujem da vam je do toga jako stalo.

Ovo su samo neke od smernica kako da se izborite sa problemom “ kako reći ne “, a vremenom ćete i sami shvatiti kako to nije nikakav bauk i kako nećete ispasti loš čovek samo zato što ste rekli: “ja to ne mogu” , “ja to ne želim” ili “ja za to nemam vremena”.

Potrudite se da postavite zdrave granice između želje da pomognete i vaših mogućnosti.

Ne odstupajte od svojih principa i želja samo da bi drugima ugodili i druge usrećili. Postanite sebi važni i naučite da cenite sebe i svoje vreme kako bi vas i drugi cenili.

