Naučnici ispituju „vanzemaljsko“ podzemlje jezera ispod leda (video)

Naučnici su došli do revolucionarnog otkrića kad su pronašli skoro 4.000 mikroba koji žive u vodama jezera Vilans 2014. godine. Nedavno su se vratili na lice mesta u nadi da će kad prouče jezero pronaći dokaze o životu u drugim delovima sveta ili čak i u svemiru.

Naučnici sa Mičigenskog tehnološkog univerziteta ispitivali su podzemlje jezera Vilians koje se nalazi ispod leda koje je izgledalo kao planeta naseljena vanzemaljcima. U studiji objavljenoj u časopisu „Global biokemikl sajkls“ otkrili su da jezero ima iznenađujuću količinu organskog ugljenika, vitalnog izvora hrane za mikrobe na Antartiku.

Istraživači su otkrili da se bazen rastvorenog ugljenika može formirati u jezeru za 4,8 do 11,9 godina. Dok se jezero puni i odliva, hranjive materije i organski ugljenik putuju pod vodom do Južnog okeana.

„Nema fotosinteze ispod leda u okeanu nizvodno od ovog jezera i to ograničava raspoložive izvore hrane i energije na načine koji se ne mogu naći u nadzemnim jezerima ili otvorenim okeanima. Ideja je da bi jezera pod ledom koja se nalaze uzvodno mogla da obezbede važne izvore energije i hranjivih materija za organizme koji žive u ledom prekrivenim regionima Južnog okeana“, rekla Trista Vik-Mejdžors, asistent profesora biologije na Mičigenskom tehnološkom institutu i vodeći autor studije.

Istraživači su koristili bušilicu sa toplom vodom kako bi probili led debljine od skoro jednog kilometra, a posle su uzeli uzorke vode i poslali kameru u jezero.

Follow us down the SALSA borehole as we go 3500 ft through the Antarctic Ice Sheet into Mercer Subglacial Lake. The UV collar at the top of the borehole irradiates sources of contamination. Once at the lake, we see the transition between the water and the bottom of the ice sheet. pic.twitter.com/af8Yoh8hCM

