Naučnici najavili skori DRAMATIČAN pad broja stanovnika na Zemlji

Nakon dva veka velikog rasta, ljudska populacija će početi opadati nakon 2064. godine. To je dobra vest iz brojnih razloga, a najvažniji je taj što pokazuje povećanje edukacije devojaka i žena, piše BigThink.

Naučnici sa Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) na Univerzitetu u Vašingtonu objavili su rezultate studije u uglednom časopisu Lancet.

Tim predviđa da će globalna populacija dostići vrhunac od 9,7 milijardi do 2064. godine, a tada će do kraja veka pasti na 8,8 milijardi. To je suprotnosti s predviđanjem UN – a za milijardu više ljudi nego što ih danas živi na Zemlji.

Naime, naučnici su posmatrali tzv. totalnu stopu fertiliteta (TFR) koja bi za zadržavanje postojećeg nivoa populacije morala iznositi 2,1 porođaja po ženi. Ali zbog sve boljeg pristupa kontracepciji kao i dostupnog obrazovanja za devojke i žene, smanjila se motivacija za rađanje većeg broja dece.

U nekim regionima taj pad je dramatičan. Tako je, na premer, U Španiji i Italiji TFR 1,2, a u Poljskoj 1,17. Čak se i u inače plodnim regionima situacija menja. Žene u subsaharskoj Africi 2017. godine su u proseku rađale 4,6 dece, a predviđanja su da će taj broj do 2100. godine pasti na 1,7. Niger ima najvišu stopu fertiliteta na svetu, čak sedam poroda po ženi. Naučnici smatraju da će 2100. godine pasti na 1,8 poroda.

Pad populacije sa sobom nosi velike financijske posledice pa naučnici upozoravaju da bi se države već sad trebale za to početi pripremati.

– Veliki pad radnog stanovništva čeka Kinu i Indiju, dok će u Nigeriji rasti broj radnika. Do 2100. Indija će još imati najveći broj radnika u populaciji, a slede je Nigerija, Kina i SAD – napisali u autori studije raspravljajući o radno sposobnom stanovništvu u starosti od 20 do 64 godine.

Studiju je prokomentirao i dr. Richard Horton, glavni urednik Lanceta.

– Ona nudi viziju za radikalne promene geopolitičke moći, izaziva mitove o imigraciji i podvlači važnost zaštite i osnaživanja seksualnih i reproduktivnih prava žena. U istoriji ljudske civilizacije 21. vek će doneti revoluciju. Afrika i arapski svet će oblikovati našu budućnost, dok će se uticaj Europe i Azije smanjiti – rekao je Horton.

Populacija koja će se najbrže smanjiti uključuje Aziju i srednju i istočnu Evropu. Japan se već godinama suočava s tim problemom i njegova će populacija sa 128 miliona u 2017. godini do 2100. godine pasti na 60 miliona, Tajland očekuje pad sa 71 na 35 miliona, Portugal s 11 na pet milijuna, a Južna Koreja sa 53 na 27 milijuna.

Studija se fokusirala na ekspanziju, iako se nije bavila pitanjem kojom smo brzinom dostignuti sadašnji nivo. Nakon 350.000 godina ljudskog prisustva na Zemlji, dostigli smo populaciju od milijardu ljudi 1804. godine. Trebalo nam je još 123 godine da dođemo do druge milijarde, 33 godine do treće, a 14 godina do četvrte. Ako do kraja ovog veka dostignemo osam milijardi, to znači da smo u samo jednom veku učetverostručili populaciju.

To nisu održivi brojevi. Kao što je dokazala i pandemija, sistem dostave i zdravstva u mnogim državama se urušio, naročito u SAD-u. Zahvaljujući outsourcingu i zdravstvenom sistemu, financijska nejednakost razjeda američko društvo.

No stvaranje novog života je više biološki nego filozofski proces. Preživljenje je cilj svake vrste. Možda smo zahvaljujući kontracepciji i obrazovanju uspeli ublažiti potencijalnu štetu prenaseljenosti. Ili nam treba poštenija raspodela resursa u svetu, što je teško zamisliti u kapitalizmu, ili ćemo platiti cenu zbog rađanja previše ljudi. Ovo poslednje možemo sprečiti ako imamo manje dece.

Naučnici veruju da će u predstojećim vekovima imigracija biti ključna tema. Pored toga, smatraju i da će manje površine Zemlje biti nastanjene jer će ljudi živjeti u financijski snažnijim regionima, a to se ionako očekuje i zbog klimatskih promena, prenose mediji.

Zaključni komentar studije izneo je prof. Ibrahim Abubakar sa University College London.

– Distribucija radno sposobnog stanovništva biće ključna u time hoće li čoječanstvo opstati ili nestati – kazao je Abubakar.

