Naučnici otkrili formulu za sreću: Ove 4 stvari su najvažnije u životu

Ovo je formula za sreću u životu – i važi baš za svakog

Neki ljudi možda i ceo život – tragaju za srećom. Iznutra su nezadovoljni, more ih životni problemi i nikako da izađu iz začaranog kruga. Možda čak imaju sređeno finansijsko pitanje, mogu sebi da priušte skupocene marke, a kad to učine, shvate da ih materijalno dugoročno ne usrećuje. Reklo bi se: „nije sve u parama“.

Koja je onda tajna sreće?

Na to pitanje pokušava da odgovori niz priručnika, a da bi došli do formule za sreću, čak su i na Univerzitetu Harvard pratili odrastanje i život više od 700 ispitanica i ispitanika. Tokom više od 85 godina učinjeno je puno merenja, a sve to kako bi pokušalo da se dođe do najvažnije stvari što ljude zaista održava srećnima i zdravima. Ustanovili su da su za srećan život presudni dobri međuljudski odnosi.

I drugi su psiholozi nastojali da izdvoje nekoliko stvari koje vode do srećnog života. U nastavku izdvajamo četiri stavke sreće.

Povezanost s drugima

Čovek je društveno biće, a da bismo bili zdravi i srećni, potrebna nam je interakcija s drugima. Ne treba to biti širok krug ljudi – važno je da imaš nekoga s kim možete razgovarati, podeliti loše, ali i dobre trenutke, nasmejati se… Smeh je zaista lek. Tužno je to što nažalost puno ljudi zapostavi drage ljude zbog obaveza, a mobilni im postane glavno društvo. Nastojite da odvojite kvalitetno vreme za porodicu, prijatelje, partnera i setite se osobe do koje vam je stalo. Nazovite je i pitajte kako je i šta ima novo kod nje ili njega.

Ljubaznost i briga trebali bi da budu na vrhu prioriteta, a takvi mali gestovi zaista mogu ulepšati život. Osim toga, kad ste s drugima, dopustite im da izreknu svoj stav, saslušajte ih, ali očekujte da oni saslušaju vas.

Društvene veze su važne za srećan život, ali dobro izvagajte kome ćete posvetiti vreme. Bolje je biti okružen malim krugom ljudi kojima je stalo nego s velikim društvom koje jedva poznajete, prenosi Žena.hr.

Fizička aktivnost

Fizička aktivnost jedan je od najvažnijih preduslova zdravog života. Nastojte da hodate barem pola sata dnevno, redovno se istežite (posebno ako puno sedite) ili nađite aktivnost koja vas usrećuje – od planinarenja do plivanja ili joge. Slobodno kombinujte više aktivnosti. Neprocenjiv je osećaj dobro obavljenog treninga. S druge strane, višednevna tromost mogla bi da vas učini manje srećnim umornijim.

Zahvalnost

Znamo da nije uvek lako ostati optimističan, ali i u teškim se trenucima treba prisetiti onoga što imamo i biti zahvalan na sitnicama koje, zapravo, čine naš život. Preporuka je svakoga dana napraviti rezime dana i pokušati prisetiti se jednog lepog trenutka. Zapišite ga. To može biti mala stvar – od kafe na suncu do komplimenta na ulici. Tim malim stvarima probajte da ulepšate život sebi, ali i drugima. Upitajte se na čemu ste zahvalni? E, da: ako vas je neko iznenadio i obeležio dan, slobodno mu pošaljite poruku zahvalnosti. Često zaboravimo koliko nam to može značiti. I koliko nam malo treba za sreću.

Provođenje vremena s kućnim ljubimcima

Osim što treba biti dobar s dragim ljudima, isto se treba ophoditi i prema životinjama. Više je istraživanja pokazalo da kućni ljubimci mogu produžiti naš život, smanjiti simptome anksioznosti i stresa te nas oraspoložiti. Uz psa ćete, na primer, ostati u pokretu. Osim toga, životinje su sjajno društvo koje vraćaju odanost i ljubav.

