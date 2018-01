Naučnici otkrili koje su godine života ubedljivo najbolje

Najbolje vreme za brak je oko tridesete, oni koji žele decu time treba da se pozabave pre 32, finansijske odluke najbolje je donositi oko pedesete a za dobijanje mobilnog telefona najbolja godina je dvanaesta, pokazuju brojna istraživanja.

Pokušavajući da zaustave starenje, naučnici nastoje da odrede i koje su godine najbolje u životu ljudi ali im to, za sada, ne polazi za rukom.

Profesor Fakulteta za javno zdravlje Univerziteta Ilinois u Čikagu Džej Olšanski (Jay Olshansky) istražuje kako da se uspori proces starenja ispitujući različite faktore, poput genetike dugovečnih osoba, piše u onlajn izdanju američki Vol strit džornal (The Wall Street Journal Online).

„Da postoji pilula koja može da zaustavi biološko starenje, u kom trenutku je treba popiti?“, ključno je pitanje za Olšanskog.

To pitanje Olšanski je postavio i svojim studentima, ali i svom ocu. I dok većina studenata misli da si sa 30 prestar za pilulu i da treba da je uzmeš u dvadesetim, njegov otac, star u to vreme 95 godina, kazao je da mu je najbolje bilo kada je imao 50, kada su mu deca već odrasla a on bio dobrog zdravlja.

Olšanski (63) kaže da je njegov život sada dobar ali da je i njemu najbolja godina bila pedeseta, kada ga još ništa nije bolelo. Istraživači poput Olšanskog nastoje da shvate misteriju dugovečnosti i ustanove koje se godine smatraju najboljim i zašto. Oni mere nivoe straha i stresa u različitim periodima života, kao i nivo zadovoljstva u određenim životnim dobima.

Jedno istraživanje pokazalo je da su najbolje godine za brak od 28. do 32. a, ako želite decu, najbolje je, prema Američkom koledžu akušera i ginekologa, početi pre 32.

Istraživanje španske istraživačke Platforme SINC pokazuje pak da je optimalna starost za trčanje maratona 27 godina za muškarce i 29 za žene, za bodi bilding je najbolja 25. godina života a informacije najbrže obrađujemo sa 18-19.

Prema nekim ranijim istraživanja, najbolje je kada imate 31 godinu dok bi, kada bi ceo život mogao da se provede u dobrom zdravlju, to bila pedeseta godina. Od značaja je i pol pa muškarci kao najbolju godinu navode 47. a žene 53.

Profesor psihologije sa Univerziteta Južna Kalifornija Artur Ston (Arthur Stone) kaže da su istraživanja koja je radio sa kolegama sa drugih univerziteta pokazala da su sedamdesete godine života dobre zbog zadovoljstva životom za razliku od godina između 20. i 50, kada se brine zbog novca, posla, dece.

Ti strahovi, kao i stres, počinju da opadaju negde oko pedesete. Ston kaže da je često pitao ljude u kasnim 50-im i 60-im da li bi voleli da su u tridesetim i, osim jedne osobe, niko nije želeo da ponovo bude mlad.

„To me je fasciniralo. Ljudi to ne žele. U to vreme bilo je suviše konfuzije i dešavanja“, rekao je Ston.

Osnivač kalifornijske konsultantske firme specijalizovane za pitanje starenja Ejdž vejv (Age Wave) Ken Dajčvald (Ken Dychtwald) kaže da bi voleo da ima telo kao u tridesetim ali da nema ponovo 30 godina. „Mnogo sam mudriji sa 60 nego što sam bio sa 40“, rekao je Dajčvald (63).

Stariji se pored toga i bolje zabavljaju. Ljudi između 65 i 74 godine, oni sa iskustvom, kažu da se više zabavljaju nego oni iz drugih starosnih grupa, pokazalo je istraživanje koje su sproveli Ejdž vejv i Meril Linč (Merrill Lynch).

To istraživanje, koje je obuhvatilo gotovo 4.000 ljudi starih 25 i više godina pokazalo je i da se najmanje zabavljaju oni između 35 i 54 godine.

(Danas)