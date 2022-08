Naučnici razrešili dilemu, sme li osoba sa povišenim krvnim pritiskom da pije kafu

Nema istraživanja koja bi potvrdila mišljenje da kafa povećava krvni pritisak.

Stručnjaci iz Nemačke fondacije za srce kažu da možete bezbedno da pijete najmanje četiri šoljice dnevno čak i ako patite od visokog krvnog pritiska. Ističu da ne postoje naučni dokazi da je kofein loš za hipertenziju, prenosi Hina.

Kafa može nakratko da podigne krvni pritisak jer kofein stimuliše kardiovaskularni sistem i ubrzava rad srca, ali to se uglavnom dešava ako niste navikli na kofein. Povećanje krvnog pritiska je niže kod ljudi koji redovno piju kafu.

Ovaj efekat se postiže već nakon redovnog ispijanja kafe u trajanju od jedne do dve nedelje, navodi se u publikaciji Nemačke fondacije za srce.

Navedeno važi i za zeleni i crni čaj, s obzirom da je u ovim slučajevima reč i o stimulansima.

Ipak, trebalo bi da pokušate da se ograničite na ne više od 400 miligrama kofeina dnevno ako razmišljate o zdravlju srca, kaže nemačka fondacija za srce.

To je više nego što većina ljudi ionako popije – oko četiri do pet šoljica filter kafe dnevno. Ako planirate da merite krvni pritisak, uradite to pre nego što popijete kafu ili oko 30 minuta nakon toga, kako biste bili sigurni da to neće uticati na merenje.

U međuvremenu pokušajte da izbegavate tablete sa kofeinom, savetuju iz Nemačke fondacije za srce, jer mogu negativno da utiču na krvni pritisak.

