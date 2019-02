Naučnici slučajno otkrili – novu galaksiju (foto, video)

Grupa astronoma koja se bavila proučavanjem zbijenog zvezdanog jata primetila je da neke zvezde ne pripadaju posmatranom skupu, te brzo utvrdila da su deo obližnje galaksije koja je do tog trenutka bila potpuno nepoznata ljudskom oku, prenose strani mediji.

Astronomers used the @HubbleTelescope to photograph the globular star cluster #NGC6752. Hubble's sharp vision uncovered a never-before-seen dwarf galaxy (Bedin 1) located far behind the cluster's crowded stellar population. @NASA @esa @mediainaf https://t.co/rRozZ5l1Y9 pic.twitter.com/n3USfPnN0t

