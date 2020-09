Naučnici tvrde: Moguće putovanje kroz vreme!

U istraživanju koje su zajedno uradili student Univerziteta u Kvinslendu Džermejn Tobar i profesor Fabio Kosta tvrdi se da bi jedna vrsta putovanja kroz vreme mogla biti moguća, navodi se u izveštaju u časopisu „Popular mehaniks“.

Autori rada pod nazivom „Reverzibilna dinamika sa zatvorenim vremenskim krivinama i slobodom izbora“ tvrde da su otkrili „centralnu tačku u matematici koja rešava glavni logički paradoks u jednom modelu putovanja kroz vreme“.

„Diskusija o putovanju kroz vreme“ usredsređena je na takozvane zatvorene krivine nalik vremenu (CTC), a Tobar i Kosta sugerišu da „rezultati pokazuju da CTC nisu kompatibilne samo sa determinizmom i lokalnim ‘slobodnim izborom’ operacija, već i sa bogatim i raznolikim spektrom scenarija i dinamičkim procesima“.

U izjavi koju je časopis citirao, Kosta je govorio o vremenskom putniku koji pokušava da spreči da se nulti pacijent kovida 19 zarazi virusom, napominjući, međutim, da bi uspeh u toj potrazi „eliminisao putnikovu motivaciju da krene u prošlost da zaustavi pandemiju“.

„Ovo je paradoks, nedoslednost koja često navodi ljude da misle da se putovanje kroz vreme ne može dogoditi u našem svemiru. Logički, to je teško prihvatiti, jer bi to uticalo na našu slobodu da preduzmemo bilo kakve proizvoljne akcije. To bi značilo da možete putovati kroz vreme, ali da ne možete ništa izmeniti u prošlosti“, rekao je Kosta

Tobar je objasnio da će se, bez obzira na to šta hipotetički putnik kroz vreme radi u prošlosti, događaji uvek „prilagoditi bilo kojoj nedoslednosti“.

„Šta god uradili u prošlosti, događaji će se uvek prilagoditi sami sebi kako bi se izbegla bilo kakva nedoslednost“, rekao je Tobar.

