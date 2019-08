Naučnici upozoravaju: Zemlji preti „Bog haosa“!

Za 10 godina pored Zemlje će proći „Bog haosa“, jedan od najvećih asteroida, a njegov potencijalni udar mogao bi da ima „devastirajuće posledice za život na zemlji“.

Asteroid „99942 Apofis“ širok je 340 metara i proći će na udaljenosti od oko 30.000 kilometara pored Zemlje, što je manja udaljenost u odnosu na neke komunikacijske i meteorološke satelite, prenosi „B92“.

Brzina kojom će proleteti pored nas biće oko 40.000 kilometara na čas, pa će biti vidljiv sa Zemlje, piše engleski portal „Ekspres“.

Naučnici su svesni da bi njegova putanja, dok dođe do naše galaksije, mogla da se promeni, a na opasnost od asteroida, ali i na činjenicu da trenutno nemamo nikakvu odbranu od njih, upozorio je i Ilon Mask.

Šef kompanija „Spejs iks“ i „Tesla“ objavio je na svom profilu na Tviteru članak o asteroidu koji je nazvan „Bog haosa“. On je napisao da nije zabrinut oko tog konkretnog asteroida, ali je svestan da će jednom „veliki kamen“ udariti u Zemlju, a mi odbranu u tom slučaju nemamo.

Great name! Wouldn’t worry about this particular one, but a big rock will hit Earth eventually & we currently have no defense. https://t.co/XhY8uoNNax

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2019