Naučnici utvrdili: Ovo je 6 najgorih načina da se umre

Ljudski je razmišljati, a ako uzmete u obzir da je smrt jedina sigurna stvar u našim životima, bilo bi čudnije da nikada niste razmišljali o njoj.

Istina, više se vremena pridaje razmišljanju o tome što sledi nakon smrti, no i do toga treba doći na neki način – zato su znanstvenici za vas utvrdili na koje načine nipošto ne želite napustiti planetu!

Živ zakopan

Otvorićemo ovu listu s jednom od najčešćih noćnih mora – smrt koja sledi nakon što vas žive zakopaju.

Ako vam na pamet pada scena iz Kill Bill vol. 2, nažalost se ne biste mogli da se izvučete tako lako. Čak i da uspete da probijete sanduk ili kutiju u kojoj ste zakopani, zemlja bi vas odmah zgnječila.

Prema jednom znanstvenom portalu, u grobu biste mogli da preživite između 10 minuta i jednog i po dana – u zavisnosti od toga u čemu ste zakopani i koliko kiseonika imate.

Zračenje

Ako ste gledali mini-seriju Černobilj, ovaj način ne treba dodatno objašnjavati.

A ako niste, smrt od zračenja je prilično bolna jer vas ono izjeda iznutra. Zavisno od količine zračenja kojem ste bili izloženi, ali od jačeg zračenja možete bukvalno da počnete da se raspadate.

Kako se ne biste previše brinuli, zračenje od telefona, radija ili mikrotalasne, odnosno nejonizirajuće zračenje nije ni približno snažno da uzrokuje štetu vašem telu.

Pad lifta

Skoro je nemoguće da lift propadne, posebno ako je nešto noviji. Nažalost, ova činjenica ne pomaže ljudima koji pate od klaustrofobije ili onih koji se plaše visina – ako neko pati od kombinacije ova dva straha, u potpunosti shvatamo ako radije ide stepenicama pa čak i do 13. sprata.

Sam pad bi vas ubio skoro momentalno, ali nikako na lep način. Međutim, već za vreme pada bi se vaši unutrašnji organi ‘promešali’ od takve brzine.

Bilo kakva smrt vezana za vulkane

Lava može da dostigne temperature do 1200 stepeni Celzijusa, što znači da ćete ostati bez svesti mnogo pre nego što dođete do same lave – i zbog vrućine i zbog toksičnih gasova.

Kad vaše telo dođe do tečne lave, vrlo će se brzo pretvoriti u pepeo.

Kontakt s hlor trifluoridom

Ima mnogo opasnih i smrtonosnih hemikalija, ali hlor trifluorid je jedna za koji ne želite ni da čujete.

Da vas neko, hipotetički, polije ovim jedinjenjem, mogao bi da vam bukvalno otopi kosti. Ovaj materijal je izuzetno otrovan, ekstremno eksplozivan i strašno reaktivan.

Jedan čovek je 1965. nakon izloženosti od minuta hlor trifluoridu dobio glavobolju, poteškoće s disanjem i bolove u želucu. Završio je u bolnici, preživio je.

Dehidracija

Najbolniji aspekt dehidracije je to što dugo traje.

Od dehidracije se ne umire odjednom, već telo prvo ostaje bez tečnosti i prestaje da se znoji, nakon čega se koža suši i gubi svest. Zadnji korak je otkazivanje unutrašnjih organa, odnosno jetre i bubrega, zbog čega se truju i drugi organi, što na kraju onda uzrokuje smrt.

