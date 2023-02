Nauka kaže da je ovo najlepša žena na svetu: Slažete li se? (foto)

Pojam lepote menja se kroz vreme i trendove, ali naučnici su 2012. od više od 8000 učesnika izabrali tad 18-godišnju studentkinju Florens Kolgejt za vlasnicu savršenog lica.

Britanska kompanija Lorraine Cosmetics je sponzorisala takmičenje za pronalaženje „savršenog lica“, a Florens je sa ‘svojom blistavom kožom, prirodno plavom kosom i svetlucavim plavim očima proglašena trijumfalnom pobednicom’.

Titula je nakon prve pobednice dodijeljena još nekoliko puta, a poslednja žena najlepšeg lica je glumica Džodi Komer. Njeno je lice kao savršeno odredio Dr. Džulijan De Silva tehnikom mapiranja preko računarskog programa.

U slučaju Kolgejt, njena lepota je bila određena bez šminke:

– Takmičarima je bio zabranjen ulazak ako su imali plastičnu operaciju ili hemijsko poboljšanje lica – piše Dejli Mejl, a prenosi 24sata.hr.

Uprkos lepoj boji kose i očiju, to ipak nije razlog zbog kojeg je Kolgejt dobila titulu. Naime, simetrija njenih crta lica je po zlatom rezu skoro pa savršena.

Jedan od ključnih elemenata savršenog lica prema zlatnom rezu su simetrija i proporcije. Ova metoda procene lica bazira se na deljenju lica na tri jednaka dela: gornji deo lica (od obrva do linije kose), srednji deo lica (od linije kose do vrha nosa) i donji deo lica (od vrha nosa do brade). Osim toga, postoje i drugi delovi lica koji se smatraju ključnim za savršen izgled, poput veličine očiju, oblika nosa i usana, kao i uglova vilice.

Zlatni rez ili zlatni broj je 1,618 koji je zapravo razmera između dva broja. Razmera Florens Kolgejt je savršenih 1,618, dok je Džodi Komer 94,52% tačna u odnosu na zlatni rez.

– Čini se da je simetrija vrlo važan pokazatelj privlačnosti. Iako to ne shvatamo u svakodnevnim interakcijama, na licima većine ljudi desna i leva polovina su zapravo prilično različite – objasnila je Karmen Lefèvre sa škotskog Univerziteta St Andrews.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.