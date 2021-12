Navike pobednika: 12 stvari koje uspešni ljudi rade svakoga jutra

Želite da promenite svoju rutinu i budete efikasniji? Znate onu narodnu poslovicu „po jutru se dan poznaje“? Portal Top Resume donosi listu od 12 stvari koje uspešni ljudi rade čim se probude, a vrlo lako možete da ih primenite i vi.

1. Ne koriste alarm

Izvršni direktor Amazona Džef Bezos kaže da svaku noć spava osam sati, a ujutru ne koristi budilnik, već je zagovornik prirodnog buđenja. Arijana Hafington ima sličnu rutinu. Ona je otkrila da i ona spava najmanje osam sati i sama se budi.

2. Vežbaju

Dvejn „The Rock“ Džonson započinje svoj dan kardio treningom već u ranu zoru. To mu daje energiju za ostatak dana. Zvezda „Shark Tanka“ Dajmond Džon takođe započinje svoj dan vežbanjem. Kaže da ga to čini produktivnijim, što mu onda celu radnu nedelju čini boljom.

3. Meditiraju

Guru za samopomoć Toni Robins takođe vežba svakoga jutra. Nakon doručka bogatog proteinima, obavezno meditira deset minuta. Kaže da mu to daje energiju i tako postavlja pozitivne ciljeve za taj dan. I najbolji teniser sveta Novak Đoković meditaciju koristi kako bi ostao mentalno zdrav, „naročito u savremenom svetu gde sve vrvi od informacija i gde su čula na udaru“ i priznaje da mu koristi i na terenu i van njega

4. Doručkuju

Ričard Brenson započinje svoj dan partijom tenisa, šetnjom, trčanjem ili vožnjom bicikla, a onda doručkuje i druži se s porodicom.

5. Uživaju u miru i tišini

Producentkinja popularne serije „Uvod u anatomiju“ Šonda Rajms budi se sat i po pre svoje dece, oko 5.30. Piše dnevnik ili jednostavno gleda kroz prozor. Zatim se deca probude, a ona ima dovoljno mentalne energija za borbu s izazovima svakodnevnice.

6. Provode vreme sa svojim kućnim ljubimcima

Kao i drugi, Opra Vinfri svoj dan započinje meditacijom i vežbanjem. Ipak, pre toga opere zube i izvede svojih pet pasa napolje. Nakon što njima prošeta po dvorištu, popije šoljicu svog omiljenog espresa.

7. Pregledaju svoje spiskove obaveza

Zvezda „Shark Tanka“ Kevin O’Liri započinje dan spiskom obaveza. Pre nego što ode u krevet, zapiše tri zadatka koja želi da obavi sledećeg jutra. Šta god da je, čak i ako se radi o nečemu tako jednostavnom kao što je slanje poruka, on odmah ujutru to obavi. Kaže da ga to usmerava ka produktivnom danu.

8. Proveravaju svoju e-poštu

Zvezda „Shark Tanka“ Mark Kjuban svakog jutra provede sat vremena proveravajući svoju e-poštu. Kaže da mu slanje mejlova olakšava kreiranje dnevnog rasporeda jer ne mora sa svima da zakazuje sastanke i obavi telefonske pozive.

9. Ne koriste snooze

Komičar Džeri Sajnfild na prvo zvono alarma silom se odmah diže iz kreveta, razmakne zavese, upali radio, poprska lice hladnom vodom i odmah je spreman za novi dan.

10. Prate vesti

Voren Bafet voli da čita vesti. On svaki dan počinje s Wall Street Journalom, USA Todayom i Forbesom. Bil Gejts, pak, rano ujutro preferira The New York Times i Wall Street Journal.

11. Nameste svoj krevet

Uspešni preduzetnik i lajfstajl guru Tim Feris svako jutro namešta svoj krevet. Taj rutinski zadatak mu, tvrdi, pomaže da se smiri, ma koliko da mu je dan stresan.

12. Razmišljaju o poboljšanju

Teniserka Venus Vilijams otkrila je da odmah kad se probudi razmišlja o meču ili svojoj igri. „To je zavisnost, ali uvek razmišljam o tome kako da se poboljšam. Fokusirana sam samo na to“, otkrila je.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.