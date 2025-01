Navike zaposlenih koje najviše iritiraju šefove

Toksična radna atmosfera često se opterećuje šefovima, odnosno rukovodiocima i direktorima odgovornim za određeni deo organizacije rada i brige o zaposlenima i načinu njihovog obavljanja. To je često slučaj jer se nadređeni nedovoljno angažuju da poboljšaju situaciju, ali treba biti svestan da radnici nisu uvek anđeli.

Postoje izuzetno problematični oni koji, ako nisu pod kontrolom, mogu naštetiti čitavoj životnoj sredini. Zato što se negativna atmosfera širi mnogo brže od pozitivne i veoma je važno na vreme prepoznati šta se dešava. A to se ne može bez komunikacije i poverenja, piše ict business.

Ali sve se to zna, ili bi trebalo da bude. Zato je zanimljivo videti šta konkretno muči menadžere, direktore i šefove, a da to ne uvijaju, imali su priliku da to anonimno kažu u anketi koju je sproveo Sign.com. U njemu je učestvovalo njih 800 i otkrili su kakvo ponašanje posebno iritira nadređene.

Deset najistaknutijih iskaču u prvi plan.

Hronična sklonost ka kašnjenju – čak 90 odsto je reklo da ih to iritira

Često odlazak na bolovanje ili slobodne dane – kao što se i očekivalo, ova stavka je na vrhu i 86 odsto njih je istaklo kao iritantnu

Upotreba alkohola ili droga na radnom mestu – logično je da iritira, ali je čudno da je sa 85 odsto tek na trećem mestu

Pokrivanje ličnih troškova novcem kompanije – to je prevara i normalno je da ste iritirani, kaže 84 odsto nadređenih

Vikanje na kolege – takvo ponašanje iritira 84 odsto nadređenih, kao i plaćanje ličnih troškova novcem kompanije

Pokušaji zavođenja nadređenih ili kolega, a da druga strana to ne želi ili ohrabruje – to je problem svake organizacije i ističe ga 83 odsto šefova

Dozvoliti drugom kolegi da pati zbog zajedničke krivice – tako nešto iritira 81 odsto šefova

Provođenje previše vremena na društvenim mrežama tokom radnog vremena – naravno, to mnogima smeta, odnosno 80 odsto njih to tvrdi

Česti lični pozivi tokom radnog vremena – to iritira 77 odsto nadređenih

Pričanje neprikladnih ili uvredljivih viceva – 76 odsto šefova to iritira

(Poslovni.hr)

