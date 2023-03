Navodni putnik kroz vreme najavio zastrašujući događaj za današnji dan: „U četvrtak dolaze“

Trend koji se poslednjih godina proširio društvenim mrežama je da sve više ljudi tvrdi da su iz budućnosti i najavljuju sve šta će nas snaći.

Retko su to dobre vesti: od dolaska smrtonosne meteorske kiše do izbijanja Trećeg svetskog rata, o kojem se u poslednje vreme raspravljalo. Najnovije predviđanje jednog „putnika kroz vreme“ je da će nas uskoro napasti vanzemaljci te da je to neizbežno.

Samo problemi

Zapravo, prema njemu, agresivni vanzemaljci će stići baš danas, četvrtak 23.marta 2023. godine. Korisnik TikTok-a zove se Eno Alaric i tvrdi da je iz godine 2671. Često su zaposleni objavljivanjem klipova tvrdeći da znaju strašne događaje koji će se dogoditi u budućnosti.

Više od 350.000 ljudi prati njihov profil, a najalarmantnije predviđanje uključuje invaziju vanzemaljaca 23. marta. Klip o kojem je reč izvorno je objavljen još u oktobru, ali dobio je sve više pregleda kako se približavao baš današnji datum.

Ne piše nam se dobro

“Da, ja sam pravi putnik kroz vreme, svet kaka poznajemo će uskoro nestati”, stoji u naslovu videa. “Vrlo neprijateljski nastrojena vanzemaljska vrsta dolazi vratiti Zemlju, nećemo pobediti.”

“Još jedan vanzemaljac, čiji su svet uništili neprijatelji, spasiće neke od nas. 23. marta 2023. oko 8000 ljudi biće odvedeno na drugu naseljivu planetu”, dodaje se u videu. Korisnik TikTok-a takođe je napisao: „Da budemo jasni, Zemlja ne završava 23. marta, tada The Champion dovodi ljude na drugu planetu.“

Neki su to ozbiljno shvatili, a neki…

Neki ljudi ozbiljno su shvatili njegova upozorenja, dok se drugi šale na njegov račun.

Jedan je napisao: “Ovog četvrtka? Popravljam ručnu kočnicu, hoće li invazija biti nakon što platim ili pre?”

„Dokaži. Reci mi koji su brojevi lutrije u PowerBar-u ove nedelje,” dodao je drugi.

“I ja sam putnik kroz vreme i došao sam vam reći da je 1. januara Nova godina…”, našalio se još jedan…

Ostalo je još sati do ponoći, pa nam ostaje samo da se nadamo da će ova 23. mart samo još jedan sasvim običan dan…

