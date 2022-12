Nazivali su je rugobom, a onda je operisala svaki deo tela i danas zarađuje bogatstvo od svog izgleda

Selin Sentino, manekenku i influenserku, danas na ulici ne bi prepoznao niko od školskih drugova i drugarica koji su je vređali zbog njenog izgleda. Ova devojka iz Ciriha potrošila je čak 35.000 evra na plastične operacije, a na taj korak se odlučila zbog toga što je kao tinejdžerka trpela zlostavljanje od strane vršnjaka. Oni su je nazivali raznim imenima i konstantno govorili da ružna i da je teško gledati je.

Ona ne krije da se za ovaj korak odlučila prvenstveno zbog sebe, kako bi podigla samopouzdanje koje joj je bilo uništeno, s obzirom da se svaki dan suočavala sa uvredama i neprijatnim situacijama.

“Mučili su me svaki dan, svaki put zbog nečeg drugog. Ili su mi govorili da izgledam kao dečak jer nisam imala grudi ili je moja zadnjica bila predebela, što mi se sada sviđa. Klinci su mi govorili da mi lice izgleda kao đubre, da mi je stil oblačenja ružan, ništa im na meni nije odgovaralo. Zadirkivali su me, vređali, ignorisali… Nikada mi nisu dali priliku da pokažem ko sam, videli su samo ‘ružnu’ Selin”, rekla je ona jednom prilikom.

Selin je potrošila mnogo novca na svoj sadašnji izgled, ali se uopšte ne kaje i konačno se oseća dobro u svojoj koži.

“Uvek sam želela da imam velike grudi. Da vodim normalan život bez osuđivanja i kritika… Uštedela sam puno novca dok sam bila mlađa. Nisam uopšte izlazila pre 18. godine. Mnogo sam radila i sav sam novac potrošila na operacije. Sada sam puna samopouzdanja i osećam se genijalno. Jača sam nego ikad. Ako me neko i uvredi, nije mi važno. Više niko ne može da me povredi“, objasnila je i dodala:

„Uvek sam bila vesela osoba, ali nikad se nisam osećala dobro u svom telu. Ljudi su me osuđivali jer sam bila ružna i zbog toga sam postala depresivna. Želela sam opet da budem srećna, pa sam promenila svoj izgled i sve ono što mi se nije sviđalo na sebi. Živimo u vremenu kada možemo da promenimo ono što nam smeta i ja sam iskoristila svoju šansu“, izjavila je ona za „Dejli mejl“.

Njen život se sada potpuno promenio. Muškarci se plaše da joj priđu zbog atraktivnog izgleda i lepote kojom zrači.

“Kad izađem sa prijateljima i momci me proždiru pogledom, ali kada im se osmehnem i dam signal da priđu – nikada to ne urade. Ponekad, ako smo u noćnom klubu u kom se puno pije, pozdrave me i proćaskaju, ali uglavnom su previše pijani i počnu da me uznemiravaju”, priča ova influnserka.

Osim što sada vodi život kakav je oduvek želela, Selin zarađuje bogatstvo na svom izgledu. Ona je samo na jednoj golišavoj fotografiji zaradila 120.000 funti.

