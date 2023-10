Ne budite „otirač“: Ovo su ključni znakovi da dopuštate ljudima da vas iskorišćavaju

Shvatiti da se ne zalažete za sebe ili ono što jako želite nije lako i može imati bezbroj posledica na vaše mentalno zdravlje i odnose. Ponekad se čak možete zapitati koliko vas ljudi u vašem životu zapravo poznaju ili kao da provodite vreme na način koji vam se ne čini autentičnim.

Život je prekratak da biste ga potrošili na način koji čini druge ljude srećnima po cenu vašeg sopstvenog uživanja u njemu, ali u isto vreme nije uvek nužno loše imati pasivniji tip ličnosti – ili ponekad svoje sopstvene potrebe stavite na drugo mesto u odnosu na one koje volite.

Problem nastaje kada se prečesto nalazite u situacijama da tuđe želje i potrebe stavljate ispred svojih na način koji šteti vašoj dobrobiti ili kada ste pasivni pred asertivnijom ličnošću jer se plašite da iznesete svoje gledišta.

Ako se redovno pitate dopuštate li ljudima da vas gaze ili ste prečesto previše pasivni, ovih osam znakova stručnjaka može vam pomoći da dešifrujete jeste li prirodno prilično opuštena osoba ili ste zapravo pomalo otirač.

Psiholog dr. Lalitaa Suglani objasnila je u objavi na Instagramu kojih je osam znakova da ste možda previše pasivni, dodajući: “Važno je napomenuti da upotreba izraza ‘otirač’ nema nameru da uvredi, nego radije da bi bismo istakli uobičajeni obrazac ponašanja u kojem često dopuštamo drugima da se ponašaju prema nama na način da se osećamo neprijatno.”

Suglani napominje da redovno pokazivanje previše pasivnost može “tiho stvoriti ljutnju i frustraciju u nama dok ćutimo”, što dugoročno može naštetiti odnosima i samopoštovanju, prenosi N1.info.hr.

Prvi od osam znakova da biste mogli da budete otirač jeste da imate “teškoće da kažete ne zahtevima”. Ako želite da kažete ne, ali mučite se da to zapravo kažete, onda je stvarnost takva da niste zadovoljni s onim na šta pristajete.

Ona takođe naglašava da osećaj da nemate kontrolu nad svojim životom može biti znak da ste previše pasivni, kao što to može biti znak da potrebe drugih stavljate ispred svojih “jer se brinete hoćete li ih uznemiriti”.

Ovo je ključna tačka: staviti potrebe voljene osobe iznad svojih zato što to želite je potpuno legitimna odluka i nešto što svi moramo da učino kada smo potrebno našim voljenima, ali ako taj izbor donosite zato što se plašite kakve bi mogle biti njihove reakcije ako sebi date prioritet, možda ste previše pasivni.

Suglani objašnjava da još jedan znak nezdravog nivoa pasivnosti može biti da se plašite da se “zauzmete za sebe i govorite svoju istinu” i izbegavate to da uradite kako biste ograničili potencijalne sukobe. To može dovesti do još jednog znaka koji Suglani ističe: da se aktivno “osećate iskorišćeno” ili potajno osećate kivnost prema ljudima u svom životu.

Ako imate granice sami sa sobom, ali dopuštate da ih ljudi oko vas “stalno prelaze”, to je još jedan znak da bi trebalo da uradite samoprocenu o tome dopuštate li ljudima da gaze po vama, prema stručnjaku.

Suglani takođe napominje da česti osećaj da ste se previše posvetili drugima i da se osećate “preopterećeno i pod stresom zbog udovoljavanja drugima” može signalizirati da morate biti asertivniji ubuduće.

Konačni znak da ste možda otirač, objašnjava ona, je ako imate “nisko samopoštovanje ili nedostatak samopouzdanja”. Ovaj bi mogao da bude srž problema, od čega bi ostalih sedam znakova moglo da bude simptomatično. Ako ne verujete da vredite puno, može biti teško uveriti druge ljude u to – a nedostatak samopouzdanja može otežati verovanje da ćete biti asertivni, bez straha od posledica.

“Moramo zapamtiti da su naša osećanja, potrebe i granice jednako valjani kao i bilo čiji drugi”, objasnio je Suglani u objavi. “Od ključne je važnosti pronaći svoj glas, izraziti svoju zabrinutost i zauzeti se za sebe na način pun poštovanja i samopouzdanja. Zdravi odnosi izgrađeni su na uzajamnom poštovanju, razumevanju i otvorenoj komunikaciji. Zato prepoznajmo kada smo previše pasivni i poradimo na stvaranje uravnoteženijih, ispunjavajućih veza”.

Ako ste se prepoznali u ovim znakovima i niste sigurni koje sledeće korake bi trebalo da preduzmete, iako postoji mnoštvo alata za samopomoć dostupnih na internetu, nikada nećete pogrešiti kontaktiranjem stručnjaka za savet o tome kako pristupiti promeni ponašanje ili navike.

