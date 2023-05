Ne dozvolite da od vas brišu noge: Ako vas uzimaju zdravo za gotovo i koriste vašu dobrotu, ovo učinite

Oni koji vas ne cene, odlepiće se od vas kao pijavice i potražiće novo drvo, novo sunce…

Ko zahvaljuje suncu što ga greje? Niko. Ko zahvaljuje plućima što dišete? Ili kiseoniku zbog činjenice da vam omogućava život? Da li ste nekada brali jabuke i govorili drvetu: hvala, tako sam ti zahvalna! – teško

Zašto ste iznenađeni što vas drugi koriste i ne zahvaljuju vam se? Ili vam se zahvaljuju praznim rečima i uobičajenim frazama, a vi za to ne dobijete ništa? Šta se čudite? Vi ste to drvo jabuke, ta energija – svi troše vaše resurse, ubiraju vaše plodove zato što ste im vi to dozvolili.

Ako su vaša briga i dobrota obezvređene, evo šta da radite:

prestani davati. Zaustavi se na neko vreme.

prestani da služiš onima koji mogu sami da brinu o sebi.

prestani da daješ hleb onima koji se ne muče da ga dobiju.

prestani da daješ jabuke besplatno i postavi cenu. I tek tada će ljudi shvatiti koliko je dragoceno ono što ste dali i radili.

Ispričaću vam na svom primeru: Majka mi se razbolela i ja sam nedelju dana bila kod nje da je negujem. Tih dugih sedam dana muž i naših dvoje tinejdžera su morali sami da kuvaju, peru suđe, peru i peglaju stvari, odlaze u prodavnicu, šetaju psa i td… Ispostavilo se da je teško to raditi svaki dan. Ispostavilo se da je to ipak neki ozbiljan posao.

Ako vas iskorištavaju na poslu: neplanirano uzmite odmor, isključite telefon i nestanite na nedelju dana.

Ako rođaci od vas stalno pozajmljuju novac, uputite ih u banku. Neka uzmu kredit i shvatiće koliko to košta i koliko je važno da u dan vrate pozajmljeno.

Ponekad je najjednostavniji način da prestanete da budete sunce koje sija. Ljudi koji vas cene, ceniće vas još više zbog toga što poštujete sebe. Oni koji vas ne cene, odlepiće se od vas kao pijavice i potražiće novo drvo, novo sunce, piše Stil.kurir.rs.

