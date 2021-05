Ne igrajte se: Ovih 5 tajni mogu momentalno da vam unište vezu

Radi se o stvarima koje ne biste smeli da krijete od svog partnera ako želite da se vaš odnos zasniva na poverenju i poštovanju. Pa čak i ako vam se čini da bi date stvari mogle da poljuljaju vašu vezu, ona će definitivno da naiđe na nepremostivu uzburkanu reku kada tajne jednom izađu na videlo.

O vašem neverstvu u ovoj ili u prethodnim vezama

Ovo je tajna koju nije lako otkriti. Ako ste imali aferu i to skrivate od voljene osobe, to vas vremenom može izjesti iznutra i u potpunosti uništiti vašu vezu. Ako neprestano mislite na to što se dogodilo, nećete biti u mogućnosti da se posvetite voljenoj osobi, iz straha da biste mogli biti otkriveni.

O emocionalnoj aferi

Mnogi ljudi emocionalnu aferu takođe smatraju jednako važnom kao i seksualnu. Iako je sasvim razumljivo da imate bliskog prijatelja sa kojim delite stvari iz svog života, ono što je važno jeste da ne prelazite dozvoljene granice. Ako vaš partner sazna da sa tom osobom delite intimnije stvari nego sa njim, to mu može naneti veliku bol.

O trošenju novca

Finansijska pitanja su jedan od najvećih uzroka neuspešnih veza i brakova. To je škakljivo pitanje koje se odnosi na finansijske granice koje ste postavili u vašem odnosu. Nije naravno potrebno da svog partnera obaveštavate o svakoj sitnici koju kupite zajedničkim novcem, ali velike kupovine bi trebale da mu budu transparentne.

O seksualno prenosivim bolestima

Ovo takođe nije naročito prijatna tema za razgovor ali vaš partner zaslužuje da zna ukoliko ste nekad imali ili trenutno imali neku polnu bolest. Budući da je seks važan faktor svakog odnosa, važno je da istaknete ukoliko ste imali problema da prenosivim bolestima, kako ne biste naneli nepopravljivu štetu vašoj vezi ili zdravlju vašeg partera, ako se to nekad otkrije.

O bolestima zavisnosti

Nezavisno od toga da li je u pitanju droga, alkohol, kockarski problemi ili nešto sasvim drugo, bolesti zavisnosti su one koje vrlo brzo izađu na videlo. Samim tim ako sa navedenim imate problem, ili ste imali u prošlosti, bilo bi poželjno da partnera o tome blagovremeno obavestite, piše love.allwomenstalk.com

