Ne morate da se stidite: Ovih 7 ‘odvratnih’ stvari naše telo mora da radi kako bismo bili zdravi

Da li ste se ikada zapitali zašto imate ušni vosak ili zašto zapravo puštate gasove? Iako ove telesne funkcije mogu izgledati odvratne, one su zapravo korisne za održavanje vašeg ukupnog zdravlja. Iako mogu biti smrdljivi, neugledni ili velika smetnja, potrebni su vam da bi funkcionisali optimalno. Ovo su neke od onih ‘odvratnih’ navika koje telo radi, a koje mogu značiti da ste zdravi, piše Huffpost.

Odlazak u toalet nekoliko puta dnevno: Ako imate pražnjenje creva više od jednom dnevno, možda mislite da je to problem. Međutim, to takođe može biti znak dobrog zdravlja. Većina ljudi je iznenađena činjenicom da u toalet treba da idemo dva do tri puta dnevno, ili svaki put posle obroka. Nije da ono što jedete treba odmah izaći na drugu stranu, ali onda se probavni sistem aktivira da izbaci ono što ste pojeli [oko] 12 sati ranije. Što efikasnije vaše telo izbacuje otpad, bićete zdraviji.

Proizvodnja ušnog voska: Ako ste ikada otišli ​​da čistite uši i pitali se šta je sa svim tim voskom, znajte da niste sami. Svi imamo vosak u ušima i to je dobra stvar. Vosak dolazi iz posebnih žlezda i proizvodi se za podmazivanje i zaštitu unutrašnjeg ušnog kanala. Osim što stvara efikasnu barijeru protiv stranih čestica, vosak takođe ima antimikrobna svojstva da drži infekcije pod kontrolom. Većina nas misli da je ušna voska odvratna i mnogi pokušavaju da je uklone štapićima, ali bezbednije je jednostavno je pustiti.

Izlučivanje puno vaginalne tečnosti: Iako može izgledati iznenađujuće da vaše telo proizvodi vaginalnu tečnost tokom dana, ova tečnost je zapravo znak zdravlja. I to može biti praktično na različite načine – posebno ako pokušavate da zatrudnite ili ste seksualno aktivni. Cervikalna tečnost je tehnički izraz za fleke koje vidite na donjem vešu. Razlikuje se po boji i teksturi, ali idealna je bela: bistra, čvrsta i klizava. Ako pokušavate da zatrudnite, ova tečnost će pomoći spermi da stignu tamo gde treba da se sretnu sa jajetom, ali takođe deluje kao prirodni lubrikant kako bi seks učinio zabavnijim i prijatnijim.

Ispuštanje gasova: Iako se izlučivanje gasova smatra neprijatnim, to je sasvim normalna i zdrava stvar i važan deo zdravlja creva. Kada jedete hranu bogatu prebiotičkim vlaknima, ova vlakna prolaze kroz vaše debelo crevo netaknuta, a pošto dobre crevne bakterije koriste ove prebiotike kao hranu za izgradnju više sopstvenih „vrsta“, one proizvode sopstveni „vetar“ ili „gas“. Gas može biti znak problema kada je praćen drugim zdravstvenim simptomima koji mogu ukazivati na probleme sa varenjem, kao što su sindrom iritabilnog creva ili netolerancija na hranu. Ako vas boli stomak, imate dijareju ili vam se čini da lučite više gasova nego obično, recite svom lekaru.

Koža koja se peruta: Može biti neobično videti da vam se koža ljušti i da vam je neprijatno da se nosite sa suvim flekama. Ali ovo je još jedan normalan proces u telu. Sapuni, krpe za pranje i sunđeri za tuširanje mogu da uklone mnogo mrtve kože, a da mi to ne primetimo, ali ako postoje oblasti na kojima ne vršite piling, nije iznenađujuće ako koža na tim mestima postane više perutava, prenosi Večernji list.

Podrigivanje: Podrigivanje je način na koji telo izbaci višak gasova iz stomaka i iako može izgledati odvratno, to je normalna telesna funkcija. Kada progutamo hranu ili piće, ona prolazi kroz jednjak i ulazi u želudac gde želudačne kiseline i digestivni enzimi rade na razgradnji hrane na hranljive materije koje koristimo za energiju, a ta energija stvara gas u procesu. Ako uvek zadržavate svoje podrigivanje jer vam je neprijatno ili jednostavno ne volite da radite, možda ćete osetiti nadimanje i prenaduvavanje stomaka što može izazvati nelagodnost.

Sluz: Nakon što izduvate nos, najverovatnije ćete videti sluz u tkivu. Sluz prirodno proizvode ćelije u ustima, grlu, nosu i sinusima. Ima važnu ulogu u podmazivanju i zaštiti vaših gornjih i donjih disajnih puteva. Sadrži posebna antitela i proteine koji pomažu u borbi protiv štetnih mikroba koje mogu ući u vaš respiratorni trakt.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com