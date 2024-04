Ne nasedajte: Kada ih raskrinkate, manipulatori rade ovih 9 stvari

Majstori manipulatori su odlični u izvrtanju reči i situacija u svoju korist, a čak se mogu prepoznati i po frazama koje često koriste. Ali šta se dešava kada primete da ste otkrili njihovu igru? To može biti prekretnica. Kada manipulator oseti da njegova taktika više ne funkcioniše, menja brzinu. I verovali ili ne, postoje određene stvari koje rade kada shvate da su raskrinkani. Razumevanjem tog ponašanja možete se zaštititi od njihove manipulacije.

Ovo je 9 stvari koje manipulatori rade kada shvate da ste ih prozreli.

1. Menjaju taktiku

Majstori manipulatori su stručnjaci svog zanata. Oni su vremenom usavršavali svoje veštine i na raspolaganju imaju širok spektar taktika. Kada osete da ste shvatili njihovu manipulaciju, ne odustaju tek tako. Umesto toga, menjaju strategiju. Iznenada menjaju ponašanje. Ako su koristili krivicu da bi manipulisali vama, prelaze na laskanje ili glumljenje žrtve. Brza promena može da vas dezorijentiše. Držeći vas van ravnoteže, manipulator može da povrati kontrolu nad situacijom. Ali kada ste svesni ove taktike, lakše vam je da se suprotstavite. Budite oprezni, u redu je dovoditi u pitanje nečije namere ako se ponaša drugačije prema vama.

2. Pokušava da vas diskredituje

Kada se manipulatori osećaju ugroženo, pribegavaju diskreditovanju osobe koja ih je prozrela. „Sećam se jednog posebnog slučaja iz starog posla. Jedan moj kolega bio je majstor manipulacije. On bi izokrenuo sve priče i situacije u svoju korist. Kada sam počeo da primećujem njegovu taktiku i da ga prozivam, odjednom je počeo da širi glasine o meni. Drugim kolegama je rekao da je sa mnom teško raditi i da sam nepouzdan. Bio je to klasičan slučaj skretanja i pokušaja da se uništi moj kredibilitet. Time što je delovao nepouzdano nadao se da će ljudi odbaciti moja zapažanja o njegovom manipulativnom ponašanju. Ali prepoznavanje ove taktike pomoglo mi je da stojim na svom mestu“, piše Lahlan Braun za hackspirit.com, a prenosi Sensa. Važno je da ne dozvolite da njihovi pokušaji da vas diskredituju uzdrmaju vaše poverenje u ono što ste primetili i iskusili.

3. Igraju ulogu žrtve

Verovali ili ne, manipulatori često pribegavaju izigravanju žrtve kada shvate da primećujete šta čine. Ova taktika je pametan način da se skrene pažnja sa sopstvenog manipulativnog ponašanja i umesto toga stvori simpatija za sebe. U psihologiji se to naziva DARVO (Deny, Attack i Reverse Victim and Offender) – poricanje, napad i preokret žrtve i dželata. To je odbrambena strategija koju manipulatori koriste u kojoj odbijaju krivicu i okreću optužbu ka žrtvi. Glumeći žrtvu, oni suptilno manipulišu naracijom da bi sebe prikazali oštećenim, nadajući se da će vas naterati da preispitate svoju percepciju, pa čak i da se osećate krivim što sumnjate u njih. Pazite na ovaj klasični potez manipulatora.

4. Oni vas „gaslajtuju“

„Gaslajting“ (Gaslighting) jeste uobičajena taktika koju koriste manipulatori kada shvate da su „provaljeni“. To je psihološki trik gde vas nateraju da preispitate svoje pamćenje, percepciju ili razum. Termin „gaslighting“ potiče iz filma „Gaslight“ iz 1944. godine, u kojem muž pokušava da ubedi svoju ženu da će poludeti kako bi je odvratio od njegovog kriminalnog ponašanja. U stvarnom životu manipulator može poreći da se nešto dogodilo ili da insistira na tome da se sećate stvari pogrešno. Čak vas mogu optužiti da preterujete ili da ste previše osetljivi da bi vas dodatno zbunili. Ova taktika može biti veoma uznemirujuća, ali svest o tome je prvi korak u suprotstavljanju. Verujte sopstvenim percepcijama i sećanjima i ne dozvolite da vas neko natera da se osećate ludo zbog poverenja u svoje instinkte.

5. Pojačavaju svoj šarm

Kada manipulator oseti da ste na njemu, često uključuju šarm. To je strategija skretanja osmišljena da vas odvrati od njihovog manipulativnog ponašanja. Odjednom bi mogli početi da vas obasipaju komplimentima, poklonima ili posebnom pažnjom. To može otežati da ostanete ljuti ili sumnjičavi prema njima jer je dobar osećaj biti tako dobro tretiran. Ali zapamtite, ovo je samo još jedna taktika u njihovom arsenalu. Nagli porast šarma i pažnje može biti znak da pokušavaju da povrate kontrolu nad situacijom.

6. Koriste emocionalnu ucenu

Kada se osećaju saterani u ćošak, majstori manipulatori često pribegavaju emocionalnoj uceni. Ovo može biti jedna od najbolnijih taktika koju koriste jer igra na vaša najdublja osećanja i vezanosti. Emocionalna ucena može doći u više oblika. To može biti voljena osoba koja preti da će otići ili da se povredi ako se ne povinujete njihovim željama. Ili bi to mogao biti prijatelj koji se igra na tvoju krivicu ili strah da bi te naterao da nešto uradiš. Srceparajuće je kada neko do koga vam je stalo koristi vaše emocije protiv vas. Ali zapamtite, nije vaša odgovornost da upravljate tuđim emocijama ili reakcijama. Ako ste emocionalno ucenjeni, možda je vreme da potražite pomoć od prijatelja od poverenja, člana porodice ili stručnjaka.

7. Izoluju vas od vaše mreže podrške

Manipulator polako izoluje žrtvu od najmilijih i od njene mreže podrške. To je njihov način da imaju veću kontrolu nad njom. Izolacija je uobičajeno sredstvo u kompletu alata manipulatora. Ako primetite da neko pokušava da vas odvoji od vaših najmilijih, to je crvena zastava da možda pokušava da manipuliše vama.

8. Oni čine da se osećate krivim

Manipulatori su vešti u tome da se osećate krivim, posebno kada shvate da ihprozirte. To je jedna od njihovih mnogih taktika da povrate kontrolu nad situacijom. Mogu implicirati da ste nezahvalni nakon svega što su učinili za vas. Ili vas mogu optužiti da ne marite za njih ili njihova osećanja. Cilj je da se osećate toliko krivim da se povučete od svojih sumnji i vratite u njihovu mrežu manipulacije. Važno je da verujete svojim instinktima. Ako vas neko stalno tera da se osećate krivim, to je jasan znak da nešto nije u redu. Ne dozvolite da vam krivica pomuti rasuđivanje ili utiša vaše brige.

9. Negiraju svoju manipulaciju

Iznad svega, kad manipulator shvati da ste ga raskrinkali, on će negirati svoju manipulaciju. To poricanje može biti toliko žestoko i ubedljivo da počnete da dovodite u pitanje sopstvene sudove. Pokušaće da poseje sumnju u vaš um i natera vas da preispitate svoju percepciju. Verujte sebi. Ako se osećate kao da ste izmanipulisani, velike su šanse da jeste.

Ovih devet znakova nisu dokaz manipulacije – oni su samo pokazatelji kojih treba biti svestan. Budite informisani i verujte svojim instinktima.

