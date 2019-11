Ne podnosi beli luk: Najstrože čuvane tajne britanske kraljice (video)

Anđela Keli provela je decenije na britanskom dvoru, kao stilistkinja i osoba od poverenja kraljice Elizabete II, a nakon odlaska u penziju u svojoj knjizi „The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe“ otkrila neke uvrnute tajne kraljice, piše BBC.

Naime, već je poznata kako cela kraljevska porodica mora živeti po bizarnim pravilima koja predstavljaju kraljevsku tradiciju – na primer jedno od najčudnijih je ono da ne smeju da igraju popularnu igru Monopol, a Anđela je otkrila još neke, dosad nepoznate insajderske tajne.

1. Kraljica ne mora sama da „razgazi cipele“

Većini ljudi je poznata muka kupovine novih cipela, kojima nedostaje udobnosti onih nošenih i već prilagođenih nozi. Međutim, te probleme nema i kraljica, koja obožava cipele i druge modne dodatke. Elizabeta voli da nosi uske modele obuće, ali ima rešenje za to – osobu koja hoda u njenim cipelama.

Naime, Keli je u svojoj knjizi otkrila da zaista postoji „kraljevski asistent“ kome je u opisu posla „da razgazi njene nove cipele“.

– Kraljica sama za to nema vremena od silnih obaveza, a za damu u godinama udobnost je na prvom mestu. Asistentkinje na dvoru, ako imaju isti broj noge kao kraljica, bukvalno uskaču u njene cipele – napisala je.

2. Sama je tražila onu čuvenu repliku u Džejmes Bondu

Iako je poprilično „štreberski tip“, neko ko se kroz život manje zabavljao, a više odrađivao brojne dužnosti, čini se da je kraljica u starosti počela da napušta neke od strogih praksa i etiketa i malo uživa.

Tako joj je bilo potrebno samo pet minuta razmišljanja pre nego što je prihvatila pojavljivanje u video klipu sa slavnim britanskom tajnim agentom.

– Ponuda joj se odmah učinila zabavno i bez rezerve je prihvatila. Kad sam je pitala da li želi da nešto progovori u filmu, odgovorila je „naravno da moram nešto reći, pa ipak dolazi da me spasi“ – otkrila je Kelijeva.

Na pitanje šta želi da kaže, hoće li da Bonda pozdravi rečima „Dobro veče, Džejms“, kraljica je samo odmahnula glavom i pokazala dobro poznavanje serijala o agentu 007 i izrazila želju da kaže „Good evening, Mr. Bond“.

Kad su vesti preneli reditelju Deniju Bojli, on je skoro „pao sa stolice“ najviše zbog toga što je kraljica uopšte pristala da bude deo projekta povodom otavranja Olimpijskih igara u Londonu 2012., a onda i to da je njen jedini uvslov za pojavljivanje to da kaže „Dobro veče, gospodine Bond“.

3. Na Rojal Askotu nisu važni samo konji

Kraljičino godišnje pojavljivanje na Rojal Askotu vrlo je gledan događaj. Ipak, ljudi koji dolaze tamo ne klade se samo na konje, iako su njihove trke glavni događaj – s godinama je rasla popularnost opklada na boju šešira koju će kraljica nositi.

Nakon što je saznala za te opklade, Keli se dogovorila s šefom kladionice o vremenu zatvaranja opklada, a čak postavlja i šešire za varku po palati kako bi se izbeglo prepoznavanje modela koji će kraljica nositi.

Kraljica zna za te opklade i jako su joj zabavne, a kako je velika obožavateljka šešira najrazličitijih boja, ono što će nositi vrlo je nepredvidivo.

4. Pozdravljanje Mišel Obame bio je instinkt, a ne protokol

Postoji strogi kraljevski protokol kod svečanih primanja, na primer kada kraljica stoji – svi stoje, a nakloni su obavezni. Dok se muškarci klanjaju povijajući vrat, žene to čine savijanjem kolena i laganim naklonom koji liči na polučučanj.

Ipak, kraljica je „napustila“ protokol kad je uzvratila zagrljaj Prvoj dami Mišel Obami 2009. godine.

– Bio je to njen prirodni instinkt, htela je tako da pokaže svoju naklonost i poštovanje prema drugoj velikoj ženi. Kraljica je tip osobe koja ceni ljudsku dobrotu, a nju je prepoznala u Mišel. Takvom nekom je spremna da pruži više od onog što se od nje zahteva.

Mišel Obama u svojim memoarima opisala je da je trenutak zagrljaja usledio nakon što su se obe složile oko toga da ih bole noge nakon celog dana nošenja potpetica.

– Bile smo samo dve žene koje su žuljale cipele – napisala je.

5. Neobičan recept za odeću za krštenje

Anđela Keli je otkrila da su postigli starinski izgled odela za krštenje kraljevskih beba. Naime, tkaninu su umakali u jak korkširski čaj.

Pre njene stilistkinje, neke od kraljičinih tajni otkrio je i njen bivši kuvar, koji je ispričao da je kraljica velika ljubiteljka „dobre kapljice“. Ona dan počinje s čašicom džina, zatim za ručak popije čašu vina, a obrok zaokruži martinijem, da bi uveče dan završila čašom šampanjca.

Što se tiče jelovnika, jedino pravilo za kraljicu Elizabetu II je da u hrani nikad ne sme biti belog luka. Mrzi taj ukus i miris.