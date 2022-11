NE RADITE OVO ako ste nedavno raskinuli

Svaki raskid je sam po sebi težak. Nekim ljudima takvi momenti mogu da u potpunosti promene život. Naravno, patiti za prošlom ljubavi, to je ljudski, ali postoji nešto što ne biste trebali raditi, jer vas to može zavući i nećete moći da krenete napred.

Naime, nikako ne bi trebali da pratite bivšeg na društvenim mrežama. Naime, nekada je to bilo jednostavnije, jer niste imali predstave o životu bivšeg, s obzirom da nije bilo društvenih mreža. Ako to činite, to znači da ga niste preboleli.

Raskidi su danas traumatičniji nego nekada, jer nam društvene mreže omogućavaju da ostanemo u kontaktu sa bivšim partnerima i da lako saznamo šta se događa u njihovom životu, čiji više nismo deo.

Čak trećina ispitanika prati profile svojih bivših ljubavi. Ako i nakon prekida veze ostanete onlajn prijatelj sa bivšim, teže ćete preboleti i duže ćete se oporavljati.

