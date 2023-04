Ne radite ovo sa novcem nakon zalaska sunca, verovanje kaže da ćete ostati bez njega

Naša narodna verovanja su nekada pravo blago. I naši preci su često znali da praktikuju određene rituale ili prate neka pravila kako bi privukli novac u kuću.

Takođe, istovremeno su se držali pravila koja „sprečavaju“ da novac odlazi iz kuće. Dosta tih verovanja je vezano i za smenu dana i noći, pa tako naši stari neke stvari nisu radili nakon zalaska sunca.

Naime, prema predanju, nakon zalaska sunca se ne preporučuje prebacivanje novca iz ruke u ruku, inače možete postati siromašniji. Bolje je staviti novac na sto ili čak baciti na pod, da bi ga pokupio onaj kome ga date.

Takođe, zaduživanje i pozajmljivanje, kao i brojanje novca moguće je samo do podneva. Ako to uradite uveče, onda nećete imati novca. Dakle, bitne „transakcije“ odradite do sredine dana.

I na kraju, postoji staro verovanje po kojem je utorak najgori za dan za novčane transakcije. Prema verovanju, ukoliko utorkom nekome pozajmite novac, možete se oprostiti od istog. Pare vam nikad neće biti vraćene, a velika je verovatnoća da ćete s tom osobom imati žestoku svađu koja će nepovratno uništiti vaš odnos.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.