Ne treba uvek štedeti: Šest stvari za koje se isplati uložiti malo više

Živimo u vremenu u kojem se litar suncokretovog ulja gleda kao na luksuz i teško je trošenje većeg iznosa novaca gledati kao na nešto što je poželjno, ali ako uložite novac u one stvari, usluge i iskustva koji će vam poboljšati život – nećete zažaliti.

Donosimo spisak područja života u kojima slobodno potrošite novac bez griže savesti, bez obzira na vaš budžet, jer investiranje pa čak i malih iznosa novca vratiće vam se višestruko, piše Gloria.hr.

1. Osnovni komadi

Neke kupovine su bezvremenske. Ako potrošite novac na kvalitetne komade, dugoročno će se to pokazati dobrom investicijom. Tako je ulaganje u kvalitetne cipele, torbu ili zimski kaput uvek dobra ideja. To je nešto što su naše majke i bake radile decenijama pre Instagrama, s namerom da te komade nose u raznim prilikama mnogo godina. Par klasičnih farmerki, bela košulja, kvalitetna crna haljina, to su komadi koji će potrajati godinama i isto toliko biti čvrst temelj vaše garderobe.

Istu logiku primenite za uređenje doma – klasičnim komadima uvek dajte prednost pred trendovskim. Počnite od kreveta, ipak trećinu vremena provedemo spavajući. Dobar dušek, kao i jastuk, ne samo da će vam osigurati odmor, nego neće napraviti štetu, kao njihove jeftine verzije.

Ako kuvate, a kuvanjem kod kuće znamo svi – štedimo novac i čuvamo zdravlje, ulaganje u kvalitetno posuđe ili aparate može se višestruko isplatiti u vrlo kratkom roku. Postoje šerpe i posuđe koje se generacijama prenosi u porodici, kvalitetni noževi dolaze s doživotnom garancijom. Bolje je kupiti nešto što će trajati godinama, nego svako malo kupovati jeftine komade.

2. Ono što će vam uštedeti vreme

Vreme je novac, i ptice na grani to znaju, zato ako vaše vreme više vredi da doprinesete društvu ili (svom) poslu, hobijima ili jednostavno odmoru – nemojte se ustručavati da se rasteretiti nekih poslova za koje možete uzeti pomoć. Bilo da je reč o čišćenju, uređenju bašte, sitnim popravkama, krečenju stana – ulaganje u profesionalnu pomoć, osim što će vam uštedeti vrijeme -vrlo će verovatno imati i bolje rezultate nego da ste išli ‘petljati‘ sami. Tu spadaju i uređaji, programi i sve ono što vam može pomoći da zapravo što pre i profesionalnije završite svoj posao.

3. Iskustva

Postoji nešto što se u svetu finansija naziva ‘srećan novac‘ to se odnosi na sve ono što smo sebi priuštili, a nije nužno opipljivo. Tako su neki istraživači otkrili da su ljudi koji novac troše na iskustva srećniji i mnogo ređe pokazuju žaljenje zbog troška.

Bilo da se uputite na egzotično putovanje, kratki predah u prirodi preko vikenda ili odlazak u obližnju banju, dobrobiti takvog odmora i promene su višestruke. Tu takođe spadaju i koncerti, festivali, bioskop i pozorište, izložbe u obližnjem gradu, rafting na reci ili paintball s društvom… to su stvari koje ćete pamtiti ceo život.

4. Zdravlje

Na svoj organizam i zdravlje počnite da gledate kao na investiciju, ako u njega nećete ulagati sada, taj će vam se minus naplatiti s kamatama kasnije. Otpustite kočnicu kada je u pitanju kupovanje zdrave hrane. Ne oklevajte da potrošite na članarinu za fitnes, teretanu ili školu plesa, ako ste u mogućnosti i ličnog trenera. Ako se već bavite sportom nemojte štedeti na sportskoj opremi, radije dajte par hiljada za kvalitetne patike za trčanje, nego kasnije 15 puta više za novo koleno.

Tu ulaze i preventivni pregledi, ako nemate vremena ni mogućnosti mesecima da čekate termin kod državnog lekara, neka vam ne bude žao da platite pregled kod privatnika. I budite redovni. Neka medicinska stanja zahtevaju kvalitetniju opremu, na primer ako imate dioptriju na očima, znate koliko je pogubno nabaviti jeftine sunčane naočare. Primera ima bezbroj.

5. Briga o sebi

Postoji briga o sebi i postoji briga o sebi. Taj pojam je mnogo više od masaže i manikira s dijamantima, ispijanja Mohito koktela uz haštag #SelfcareSunday na Instagramu. Iako su i sve te stvari sasvim ok i često potreban način da se razmazimo. Te sitnice pomažu nam da otresemo stres koji se nakupio tokom nedelje, ali postoje i dublje, značajnije, ali i skuplji načini da sami sebi pružimo self-care. Odlazak na psihoterapiju jedan je od skupljih. Ali dobrobiti koje kvalitetna terapija pruža dugoročno u životu je neprocenjiva.

Briga o sebi takođe mogu biti razni hobiji i interesovanja. Na primer, ako volite da čitate, kupite knjige ili se pretplatite na servis za digitalne knjige. Takođe, to ne treba da budu skupe stvari, napravite prioritete i priuštite sebi jednu po jednu stvar prema mogućnostima.

6. Kućni ljubimci

Iako će se vlasnici kućnih ljubimaca složiti da oni spadaju u svaku od spomenutih kategorija, želimo ih izdvojiti da bi naglasili njihovu važnost. Mnogi ljudi žele kućnog ljubimca, ali veruju da nemaju uslova – vremenskih, prostornih ili finansijskih… Međutim ako nabavite željenu životinju, da trošićete na njihovu hranu i veterinare, čuvanje i prevoz, ali vrlo verovatno ćete smanjiti potrošnju na drugim stavkama. Isto tako, ako imate kućnog ljubimca nadamo se da znate kako je kupovanje kvalitetne hrane nešto što će vas trenutno više koštati, ali će zbog zdravlja koje osiguravate svom ljubimcu, uštedeti na kasnijim troškovima i šokovima kod veterinara.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.