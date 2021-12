Nećete ostati ravnodušni: Najlepši citati o PORODICI

Porodica je ono što nas oblikuje, ono što najviše utiče na nas prilikom odrastanja, pa i u odraslom dobu.

Porodica je mnogima smisao života i glavni izvor ljubavi i topline u životu, a citati o porodici upravo pokazuju svu tu ljubav i nežnost u okviru najbitnije ljudske zajednice.

Ništa toliko ne može da nas razveseli, rastuži ili razbesni kao naši bližnji. Oni su svakoj osobi veliki i veoma bitan deo života, to je okruženje gde smo prvi put bili voljeni i naučili da volimo, da bismo svu tu ljubav preneli svojoj deci i daljim potomcima.

Citati o porodici

Citati o porodici su odličan način da voljenima uputite neku lepu reč i ukažete na njihovu važnost u vašim životima. Možete ih napisati u čestitke zajedno za poklon i porodično praznično slavlje.

‘Previše smo zauzeti odrastanjem, da i ne primećujemo da i naši roditelji stare. Pazi ih, voli, cieni, pomozi im… Jer jednoga dana to nećeš moći“.

Nepoznat autor

“Majčina ljubav prema detetu je drugačija od svega drugog na svetu. Ne zna za divljenje, za sažaljenje, izaziva sve i nemilosrdno gazi sve što joj se nađe na putu“.

Agata Kristi

“Ne biraš svoju porodicu. Oni su dar od Boga tebi, kao što si i ti njima“.

Desmond Tutu

“Ako imaš negde da odeš to je dom. Ako imaš nekog da voliš to je porodica. A ako imaš oba, to je blagoslov“.

Nepoznat autor

“Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica, nesrećna je na svoj način“.

Lav Nikolajevič Tolstoj

“Samo žena može stvoriti porodicu. Ali i porodica se može raspasti zbog žene“.

Majka Tereza

“Polako se bliži doba praznika, doba kada je čitava porodica zajedno i doba poklanjanja, veselja i ljubavi. Tako se i citati o porodici mogu iskoristiti da obeležite ove specijalne i prelepe trenutke“.

“Roditeljski osećaj, kako sam ga ja iskusio, je veoma kompleksan. Prvo, postoji instinktivna životinjska privlačnost i zadovoljstvo u posmatranju svojih potomaka. Dalje, postoji osećaj neizbježne odgovornosti, što daje svrhu dnevnim aktivnostima koje skepticizam ne propituje lako. Tu je i egoistični element, koji je vrlo opasan: nada da će tvoja deca uspeti tamo gde ti nisi usepio, da će nastaviti tvoj rad kada te smrt ili senilnost zaustave, i da će deca, na neki način pružiti biološki beg od smrti, čineći tvoj život delom velikog toka, a ne samo usamljenom lokvom bez ikakvog prelivanja u budućnost“.

Bertrand Rasel

“Što je dosadnije dete, to više roditelji, kada ga pokazuju drugima dobijaju pohvale za dobro roditeljstvo – jer imaju u kući ukroćeno stvorenje koje liči na dete“.

Frenk Zapa

“Nije bitno koliko ti je velika kuća, bitno je koliko je bilo ljubavi u njoj“.

Piter Bafet

“Moja mama je omogućila da budem ono što jesam. Naša porodica je sve. Njena najveća veština je bila da me podstakne da pronađem sebe i svoju nezavisnost“.

Šarliz Teron

“Tražiš li sreću, nikad je nećeš naći. Sreću ti hvale kao krasnog leptira koji, eto, nema šta drugo nego samo doleteti ka tebi i spustiti se kraj tebe. (…) Razveseli drugoga, misli na svoju porodicu, uteši nekog bolesnika, pomozi siromahu, poseti nekog starca i jednog ćeš dana osetiti kako si sretan“.

Fil Bosmans

“U detinjstvu se takmičimo sa sestrom najviše od cele porodice, ali kada sestre porastu njihova veza je najjača“.

Margaret Mid

“Porodicu čine najraznovrsniji ljudi koje verovatno nikad ne biste upoznali ili zavoleli, da vam nisu deo familije“.

Kendal Hejli

Ovo su neki citati o porodici koje su izgovorili razni mislioci. Svaki od njih opisuje porodicu na svoj način. Ona okuplja sasvim različite ljude, koji se verovatno ne bi upoznali ili koegzistirali ni na jedan drugi način.

“Vaša deca nisu vaša deca. Ona su sinovi i kćeri čeznje života za samim sobom. Ona su došla od vas, ali ne zbog vas, i mada su s vama, ne pripadaju vama. Vi im možete dati vašu ljubav, ali ne i svoje misli, jer ona imaju svoje misli. Vi možete dati dom njihovim telima, ali ne i njihovim dušama, jer njihove duše prebivaju u domu sutrašnjice, koju vi ne možete posetiti, čak ni u svojim snovima. Možete se truditi da budete slični njima, ali ne tražite od njih da budu slični vama, jer život ne ide unazad, niti zastaje s jučerašnjicom“.

Hilal Džubran

“Pogubili smo decu u velikim stanovima i više ne možemo da ih pronađemo. Dete koje ima svoju sobu sve je manje naše dete. Svoja soba to je dobro rešenje samo za decu koja imaju loše roditelje. Deca dobrih roditelja nisu zaslužila da žive sama“.

Dušan Radović

“Ljubav je suštinska stvar u dečjem životu, ali nesrećno oženjen roditelj ne može da pruži ljubav u pravoj srazmeri, pa je ispoljava ili premalo ili previše. Teško je reći šta je veće zlo“.

Aleksandar S. Nil

“Bez dece kuća ne raste“.

Narodna poslovica

“Naše kuće su sve veće, a naše porodice sve manje. Imamo više pogodnosti, ali manje vremena. Više stepeni, ali manje zdrav razum. Više znanja, ali manje spostobnosti za trezveno prosuđivanje. Više stručnjaka, ali još više problema. Više lekova, ali manje zdravlja. Došli smo dug put do Meseca i nazad, ali teško je da pređemo ulicu da bismo sreli novog suseda. Napravili smo mnogo računara za čuvanje i kopiranje ogromnih količina informacija, ali počeli smo manje komunicirati jedni sa drugima. Pobedili smo u količini, ali izgubili u kvalitetu“.

Dalaj Lama

“Porodica je centar života i nikad ne treba prestati da je cenite. Nedostatak porodice ili porodični problemi stvaraju najtužnije ljudske priče i to je jedna od tema o kojoj govore ovi citati o porodici“.

“Dete koje je porodica bar jednom napustila ostaje siroče do njegove smrti. Postoje očevi koji ne vole svoju decu, ali ne postoji deda koji ne bi idolizirao svog unuka“.

Viktor Igo

“Bez obzira na to što ste učinili za sebe ili za čovečanstvo, ako se ne možete osvrnuti na ljubav ili pažnju koju pokazujete prema svojoj prodici, onda zaista ništa niste učinili“.

Albert Hubard

“Šta možete da uradite za mir u svetu? Idite kući i volite svoju porodicu“.

Majka Tereza

“Kada sam bio dečak od 14 godina, moj otac je bio tolika neznalica da sam jedva moga da podnsem da mu budem u blizini. Kada sam napunio 21 godinu, bio sam zapanjen koliko je naučio za sedam godina“.

Mark Tven

