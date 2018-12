Nećete verovati čiji kalendar je najprodavaniji u japanskim prodavnicama (foto)

Iznenađujuće, ali najprodavaniji kalendar za 2019. godinu u japanskim prodavnicama nije kalendar nekog japanskog glumca, pop-idola, sportiste, niti bilo koje druge osobe japanskog porekla, već kalendar ruskog predsednika.

Kupci iz Zemlje izlazećeg sunca su navodno počistili sa polica kalendare sa Putinom za 2019. godinu. Prema listu „Japan danas“, popularni lanac prodavnica „Loft“, gde jedino može da se nabavi taj kalendar, saopštio je da je prodaja kalendara sa Putinom „u kontinuitetu dominirala nad svim ostalima“ širom zemlje od početka prodaje u septembru.

2019 Putin calendar anyone? 😳

Sunbathing ✅

With an umbrella ✅

In a bath ✅

With binoculars ✅

Playing ice hockey ✅

Scuba diving ✅

With dogs in the snow ✅

It’s all there… 12 months a year pic.twitter.com/emPLNRD7j7

— Dan Walker (@mrdanwalker) July 1, 2018