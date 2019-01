Nedavno je rodila svoje 21. dete, ali svet je šokirao jedan drugi podatak (foto)

Sju Radford, 43-godšnjakinja iz Velike Britanije, ima 21 dete i sa svojom velikom porodicom deo je dokumentarnih emisiji koje se početkom godine emituju na kanalu Channel 4.

Radford je otkrila da je najmlađu ćerku Boni, koja je na svet došla početkom novembra, rodila za samo 12 minuta, ali gledaoce je šokirao jedan drugi podatak. Priznala je da je prvo dete rodila kada je njen suprug Noel imao 18 godina, a ona samo 13.

To je šokiralo gledaoce širom sveta, koji su na Tviteru ostavljali besne komentare, nazivajući njenog muža ‘seksualnim napasikom’ i ‘zločincem’.

“Divna su deca, ali osećam se čudno zbog činjenice da je zatrudnjela kad je on imao 18, a ona 13”, kaže jedan korisnik Tvitera, a dok je drugi dodao: “Da li je ona stvarno dobila dete kada je bila dete?”.

Did he really have a kid with her when she was a child!? #21kidsandcounting

I have thoughts about #21kidsandcounting

1. an 18yr old having sex with a 13yr old is a sex offender

2. having that many kids is unfair, no chance they all get enough attention

3. they tabloids state they "don't claim benefits", but they must claim child benefit & tax credit??

— Wobbly Cripmas Time (@notwaving) January 4, 2019