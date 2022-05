Neke radite svaki dan: Ove navike vam skraćuju život, tvrde stručnjaci

Iako svi znamo da su pušenje, prekomerna konzumacija alkohola, zloupotreba supstanci i prejedanje nezdravi, postoje i druge rizične navike koje mogu biti jednako štetne po zdravlje. Stručnjaci su za Eat This, Not That otkrili kojih navika bi trebalo da se rešite što pre:

Ne perete ruke

Zdravstveni radnik Šon Markiz je izjavio: „Dobra higijena ruku ključna je jer ograničava količinu bakterija i virusa koji mogu da uđu u vaše telo kroz oči, nos i usta. Dokazano je da redovno pranje ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi sprečava niz zaraznih bolesti.“

Udisanje raznih isparenja i čestica

Makiz objašnjava: „Većina ljudi zna da pušenje dovodi do raka, uopšteno je loše za vaše celokupno zdravlje i može da skrati vaš životni vek. Međutim, mnogi ljudi ne preduzimaju mere opreza kad su u pitanju neke štetne aktivnosti, kao što su lemljenje, farbanje, brušenje i drugi poslovi u građevini. Otrovna isparenja i mikroskopske čestice mogu se zadržati u vašem organizmu godinama, što na kraju može dovesti do raka ili oštećenja organa“, objasnio je Šon.

Konzumiranje previše šećera

Prema Markizu: „Česta greška koju mnogi ljudi prave je nedostatak brige i opreza pri unosu šećera. Od umaka za testeninu do grickalica koje se oglašavaju kao zdrave, dnevne količine šećera često su iznad prihvatljive granice za većinu ljudi.

Višak šećera u krvi može dovesti do insulinske rezistencije i preddijabetesa.

Zanemarivanje potencijalnog rizika od srčanog udara

Dr. Jejl R. Smit je objasnio: „Više od 50 posto pacijenata s ozbiljnom srčanom bolešću ne iskusi nikakve simptome pre nego što dožive razorni srčani udar. Zato bi rano otkrivanje i lečenje, zajedno s odgovarajućim načinom života, moglo da vam spasi život.“

Napominje da je prosečna starost za iznenadni, smrtonosni srčani udar samo 50 godina, a većinom do njega dolazi bez prethodnih simptoma.

Loše navike spavanja

„Jedna od najgorih navika koju možete da imate za svoje zdravlje je praktikovanje loše higijene sna“, kaže dr. Smit.

„Kvalitetan, adekvatan i miran san jedna je od naših najosnovnijih bioloških potreba. Poremećaj naših bioloških satova može da poveća kortizol i snizi melatonin, uzrokujući ili pogoršavajući mnoge zdravstvene probleme, uključujući povećan stres, upalu, dijabetes, gojaznost, depresiju i bolesti srca. Loše navike spavanja mogu čak da podstaknu množenje ćelija raka.“

Ignorisanje porodične istorije bolesti

„Jedan ključni resurs za sprečavanje bolesti koje bi mogle da ugroze vaš život je poznavanje vaše porodične medicinske istorije. Ako ne znate svoje genetske faktore rizika, to može predstavljati značajan rizik za vaš životni vek“, rekla je dr. Lana Kasteluči.

Sedilački način života

Dr. Kasteluči podseća: „Česte kratke šetnje tokom dana i brojanje koraka izvrstan su način da steknete naviku prekidanja sedilačkog načina života.“

Pušenje

Dr. Kasteluči kaže: „Poznato je da pušenje uzrokuje mnoga po život opasna zdravstvena stanja koja mogu drastično da skrate vaš život. Od raka pluća do povećanog rizika od razvoja krvnog ugruška, toliko je problema koje pušenje donosi, stoga je ova navika prva koju bi trebalo da napustite.“

