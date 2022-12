Neke smrti mogu se sprečiti: Na ove greške pazite ako želite duži život, savetuju stručnjaci

Video na TikToku nedavno je postao viralan, a u njemu forenzički patolog, tačnije ekspertkinja za utvrđivanje uzroka i načina smrti objašnjava koje se smrti po njenom mišljenju mogu sprečiti, piše Iflscience.

Dr. Džudi Melinek ima dugu i opsežnu karijeru u forenzici i forenzički je patolog na Novom Zelandu. Takođe je izvršna direktorka medicinsko-pravnog savetovališta (PathologyExpert, Inc.), uz to je koautorka memoara Working Stiff: Two Years, 262 Bodies, and the Making of a Medical Examiner i koautorka lekarsko-detektivske serije.

U videu navodi tri greške koje ljudi čine, a koje mogu rezultirati smrću, što nju kao forenzičkog patologa frustrira jer se te smrti mogu sprečiti i to joj slama joj srce.

Jedna smrt koja se može sprečiti uzrokovana je ljudima koji ne vežu pertle ili nose nestabilne cipele. Jednostavni padovi ili spoticanja mogu uzrokovati povrede glave koje dovode do gubitka života, a to je prilično čest uzrok smrti, posebno kod ljudi koji su konzumirali alkohol.

Drugo, ljudi bi trebalo da izbegavaju izlazak na visoka ili izložena područja ako je grmljavinska oluja, jer postoji mogućnost da ih može pogoditi grom. To znači da ako ste napolju, treba preduzeti mere da se izbegnete uzvišenje i područja u koja bi grom mogao da udari.

Treća stvar je igranje igara gušenja. Naime, neki ljudi učestvuju u njima kako bi poboljšali seksualni užitak. Ako se igrate s partnerom tokom seksa, teško je u žaru strasti proceniti kada prestati, a može se dogoditi i da toj osobi pozli, što je dovodi do velike opasnosti od gubitka svesti, a potom i smrti.

