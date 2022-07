Nema laži, nema prevare: Kratki test otkriva da li ste zaista srećni

Istinska sreća nije isto što i lepo raspoloženje

S vremena na vreme, ljudi se probude i osete neku teskobu ili prazninu, naizgled, bez valjanog razloga.

Iako je sve isto kao i juče, ta teskoba i dalje postoji i otvara pitanja odakle je došla i zbog čega.

Ovo nezadovoljstvo se javlja povremeno kod svih koji su u nekom momentu svog života odustali od sopstvenih želja i zadovoljili se nečim prosečnim ili ponuđenim, iz različitih razloga. Zadovoljstvo, mir i životna radost nisu isto što i svakodnevno lepo raspoloženje i zadovoljavanje prosečnim i datim stvarima, odnosno realnošću.

One u najvećoj meri zavise od toga da li je neko zaista ostvario sve svoje želje i ciljeve i uz to ostao veran sebi, ili je dozvolio da ga životna bura skrene sa tih puteva.Solidno i prosečno, jednostavno nije dovoljno, ako to nije istinska i vaša želja.

Rešite test i saznajte od čega zavisi vaša prava i istinska sreća.

1. Posao koji radite…

A) U potpunosti me ispunjava, osećam se ostvareno.

B) Zadovoljava me kada se radi o zaradi, ali me lično ne ispunjava i ne vidim mogućnost da se razvijam i napredujem.

C) Ne zadovoljava me koliko zarađujem, ali su međuljudski odnosi u firmi odlični.

2. Mesto gde živite…

A) Volim ga i osećam da ovde pripadam.

B) Volim, ali su mi društveni odnosi i vrednosti strani i daleki.

C) Ne volim ni to mesto ni te ljude, sanjam o tome da odem odavde.

3. Porodične i familijarne odnose doživljavate kao…

A) Odnose pune iskrenosti, pažnje i ljubavi.

B) Prihvatljive; nismo previše bliski ali smo tu jedni za druge kada je potrebno.

C) Formalne; gotovo da se i ne poznajemo, ali se viđamo na svadbama i drugim okupljanjima.

4. Prijateljstvo je za vas…

A) Neprocenjivo.

B) Prelepo iskustvo vredno rizika jer si uvek na dobitku.

C) Moguće samo s ograničenim rokom trajanja.

5. Kakvi ste kao osoba?

A) Optimistična, nasmejana i srećna.

B) Zadovoljna, ali osećam da mogu bolje i više od ovoga.

C) Živim i puštam druge da žive, ne tražim mnogo.

6. U kojoj meri vaše želje prati akcija?

A) Smišljam kratkoročne i dugoročne ciljeve, ali i korake koji vode njihovom ispunjenju.

B) Kada mi je nešto zaista važno, znam kako da to postignem.

C) Imam želje i planove, ali nisam dovoljno dosledna u njihovom ostvarivanju.

7. Šta je za vas vreme?

A) Poklon koji mi je dat rođenjem i ovim životom.

B) U svakom slučaju ono teče, na meni je kako ću ga iskoristiti.

C) Podseća me na prolaznost, a ja stalno kasnim.

Najviše odgovora pod A

Zaista ste srećni i zadovoljni. Ispunili ste sve svoje ciljeve i želje i neprestano stavarate nove. Sposobni ste da se prilagodite okolnostima, da uočite dobro u svim ljudima i događajima, ali i u sebi. Usmereni ste na cilj, dosledni i predani njegovom ostvarenju, ali umete i da ga uskladite u odnosu na trenutne okolnosti kada je to potrebno. Vaš odnos prema životu krasi mudrost.

Najviše odgovora pod B

Uglavnom ste zadovoljni, ali se ponekad javi potreba da nešto promenite. Imate potrebu da preispitujete dosadašnji način života, posao, odnose koje ste ostvarili i slično, što uopšte nije loša ideja. Ukoliko dugo odlažete promenu koju želite da učinite, pravite problem i pritisak još većim.

Najviše odgovora pod C

Neophodno je da dobro razmislite i realno sagledate sve segmente svog dosadašnjeg života, proverite kuda idete i preispitate svoje odluke. Potrošili ste mnogo snage vozeći se u pogrešnom smeru. To ne znači da ništa nije imalo smisla, ali ste došli do tačke kada treba da se zaustavite i promenite smer, jer želite nešto drugačije. Važno je da to priznate sebi bez straha i stida i izaberete promenu. Vaš život je vaša odgovornost, imate pravo na lepši i bolji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.