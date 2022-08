Nema više depresije: 3 saveta za sreću, stručnjaci ističu

Želite da budete srećniji? To nije samo san.

Donosimo 3 važna saveta za sreću koje preporučuju treneri životnih veština:

1. Pustite prošlost da ostane prošlost

Ako u svojim mislima stalno ponavljate stare priče, poput „on mi je ovo uradio“ ili „da sam samo ja izabrao drugu opciju“, niste prisutni i živite u prošlosti. Život u prošlosti vam ne pomaže, jer gubite vreme i energiju u sadašnjem trenutku zadržavajući se na prošlosti, koja je nepromenljiva. Otpuštanje ovih starih priča može izgledati teško, ali je u stvari jednostavan proces. Možete izabrati da nastavite da vodite program takvih priča u svom umu, ili možete izabrati da zaustavite ili promenite program. Analogija je ovde kao kada gledate televiziju. Možete listati kanale i izabrati koju ćete stanicu gledati. Ako vam se ne sviđa jedan kanal, promenite ga. Isto je i sa vašim pričama u umu – program (kanal) stare dosadne priče vam ne služi, on vam izjeda prostor u mozgu i sprečava vas da krenete napred. Možete da promenite program u nešto što vam služi, na primer, kako ćete postići cilj ili koliko se radujete druženju sa prijateljima tokom vikenda ili koliko ste zahvalni na onome što imate danas. Upamtite, vi niste um. Možete izabrati da zaustavite negativne misli i umesto toga da se fokusirate na pozitivne misli.

2. Prestanite da govorite „trebalo bi“ i „ne mogu“

Vaš razgovor o sebi i način na koji razgovarate sa drugim ljudima imaju veliki uticaj na vaš način razmišljanja. Često možete reći „trebalo bi da“. Ako pređete na „moglo“, prestaćete da se kažnjavate i stvaraćete izbor. Sve postaje izbor sa „mogao bih“, jer alternativa mogao je ne može. Znajte kada BIRATE. Uvek imate izbor da učinite nešto ili ne, čak i ako je jedna opcija mnogo teža ili nosi više komplikacija od druge.

„Ne mogu“ je još jedan primer. „Ne mogu“ kaže da imate ograničenja, koja su obično samo u vašem umu. Promenom „ne mogu“ u „ne želim“, vraćate se u kontrolu nad svojim mislima i postupcima jer VI BIRATE.

Svaki put kada čujete sebe kako mislite ili izgovarate naglas „trebalo bi“, izgovorite rečenicu ponovo sa „mogla bih“. Svaki put kada čujete da mislite ili govorite naglas „ne mogu“, izgovorite rečenicu ponovo sa „ne želim“. Uočite uticaj koji ovo ima na vaš način razmišljanja, prenosi Sensa.

3. Ustanovite koje su vam želje i potrebe

Izuzetno je važno da znate šta želite i šta vam je potrebno u životu. Kada ste jasni u svojim željama i ciljevima, možete jasno da donosite izbore i odluke i da razvijate dobre navike za napredovanje. Razlika između želje i potrebe je sasvim jasna: potreba je nešto što morate imati, želja je nešto što biste želeli da imate.

U tom kontekstu, imam potrebu za:

– Poštovanjem

– Ljudskom vezom

– Ljubavlju

Ovo mi je suštinski i veoma važno.

Želja zahteva energiju i trud da se to ostvari. Odlukom da mudro usmerimo svoju energiju i trud, možemo ostvariti želju.

Ja želim:

– Da imam dovoljno novca za život. Znam koliko mi je novca potrebno i imam izbor da uložim trud u to. Ako ne uspem na jedan način, imam izbor da uložim svoj trud u druge načine da zaradim potreban novac.

– Da se ​​osećam voljenom od strane svog partnera. Iako on nije obavezan da me voli i ako ja ne osećam ljubav, imam izbor da prekinem vezu i pronađem nekoga ko me zaista voli.

– Mogu da biram gde živim.

– Da usavršim jezik. Mogu izabrati da uložim svoju energiju u ovaj proces učenja.

Da biste uživali u životu, zabavite se i puno smejte. Možete da birate sa kim ćete provoditi vreme, kojim aktivnostima ćete se baviti, gde ćete ići, znajući ko/šta/gde vam pruža zadovoljstvo. Razmilsite koje su vaše potrebe i želje za ovu godinu? Zapišite ih radi jasnoće. Napravite dve kolone na listi i na jednoj strani napišite svoje potrebe, a na drugoj svoje želje. Uz svaki unos, ponovo pregledajte definicije i dvaput se zapitajte „Da li je to potreba ili želja?“ Da bude jasno.

