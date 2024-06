Nemoguća optička iluzija: Samo genijalci mogu da pronađu svih 6 skrivenih lica na slici

Ako ste se ikada zapitali da li ste osoba koja se fokusira na detalje, onda je ovo sjajan način da uradite test i saznate. Na ovoj fotografiji bi trebalo da bude šest ljudi. Ali samo oni potpuno koncentrisani će moći da ih sve pronađu. Većina ljudi neće videti svih šest osoba na fotografiji.

Ljudi koji mogu da pronađu svih šest osoba sa fotografije su izuzetno budni i mogu da sagledaju sitne detalje u kontekstu. Ova optička iluzija ne zahteva samo da budete orijentisani na detalje, već i da imate sjajno oko za obrasce i odstupanja.

How many faces can you stop? I spotted 7.5!

This is an oil painting by Ukranian artist Oleg Shupliak. Behind carefully placed objects, he has cleverly concealed human figures (some historical ones). Google him, he's a gift to the world#OlegShupliak #art #opticalillusion #Ukraine pic.twitter.com/L39U8eTPII

— PureVikram (@_vikramch) April 10, 2022